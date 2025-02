​Pour surveiller les prix des PPN dans les îles

Tahiti le 26 février 2025 - Les habitants de certaines îles vont pouvoir comparer les prix des produits PPN avec ceux pratiqués à Tahiti, Moorea et Raiatea et faire remonter les abus pratiqués à l'administration.



Le Pays poursuit son engagement en faveur de la transparence des prix à travers son dispositif de “Relevés des prix”. C’est ainsi que plus de 220 produits sont relevés chaque mois dans 31 commerces de Tahiti, 13 de Moorea et six de Raiatea. Les données collectées sont compilées dans la “Météo des prix”, publiée mensuellement sur le site de la Direction générales des affaires économiques. Grâce à ce dispositif global, les usagers ont accès aux prix pratiqués par les commerçants. Toutefois, ce dispositif ne concerne que les îles de Tahiti, Moorea et Raiatea.



Afin d’améliorer l’information des consommateurs des îles autres que Tahiti, la DGAE met en place un nouveau document : “PPN nō te Mau Motu”. Celui-ci présente le prix moyen des 82 PPN à Tahiti, calculé à partir des relevés effectués dans 31 commerces de l'île. Conformément à l’article A. 111-8 du Code de la Concurrence, ce prix est ensuite majoré de 2%, reflétant l’augmentation réglementaire appliquée aux PPN vendus dans les autres îles pour couvrir les frais logistiques.



Ainsi, grâce à “PPN nō te Mau Motu”, les consommateurs des îles pourront comparer les prix supposés avec les prix réellement appliqués par les commerçants locaux. En cas d’écart significatif, ils auront la possibilité de signaler ces différences à la cellule des contrôles de la Direction Générale des Affaires Économique (DGAE) par e-mail. Mis à jour chaque mois, ce relevé sera publié sur le site Internet de la DGAE, avec une communication régulièrement assurée via les réseaux sociaux afin d’informer le public de sa disponibilité.