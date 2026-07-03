

​Pirae dévoile son futur centre multifonctionnel



Tahiti, le 16 juillet 2026 - La mairie de Pirae a présenté mercredi soir le projet lauréat de centre multifonctionnel de la commune qui marque le point de départ de l’ambition portée par cette dernière en matière de création d’une centralité urbaine sur la plaine de Taaone.



Après 15 ans de réflexion, de transmission des terrains de l’ancien Comsup et d’aménagements, le centre multifonctionnel de Taaone, souhaité par la mairie de Pirae, prend son vrai départ.



Dès 2010 et l’annonce de la cession des terrains par l’armée à la commune, les premières esquisses avaient été dessinées. Par suite de l’aménagement du parc Aorai Tini Hau, la finalisation de la déconstruction de l’ancien commandement supérieur des forces armées, un concours de maîtrise d’œuvre avait été lancé. C’est le projet de l’agence Tropical Architecture qui a été retenu et présenté mercredi aux élus de Pirae pour concevoir les plans pour la construction du nouveau marché municipal, de la maison pour tous, de parking souterrain et aérien et d’une place publique.



“Le projet centre-ville, on en a beaucoup parlé avant les élections et je pense que la commune et sa population ont adhéré à cette idée de construction d'un centre-ville”, expliquait mercredi soir Édouard Fritch, maire de Pirae.



Le projet comprend donc la construction d'un marché, d'une maison pour tous pour les associations de la commune, d'un centre pour la municipalité, et surtout “le maximum de parking”, revendique le tāvana qui souhaite voir émerger une zone dynamique.



Autour de ce nouveau projet vont s’en développer d’autres avec commerces, bureaux, et une grande salle pour les spectacles. “Mais tout cela, on va le laisser au privé”, explique Édouard Fritch.



Le montant estimé du projet est autour de 2,8 milliards de francs, cofinancés avec l’aide de l’AFD, mais aussi par la location des terrains annexes au privé qui vont développer la zone. “Le remboursement de l’emprunt est déjà assuré”, se félicite le tāvana qui explique en outre que les sociétés privées ont déjà bien avancé de leur côté sur le site. “Ils sont prêts, ils sont dans le starting-block. Je peux vous dire que l'intérêt est fort”, a-t-il conclu



Entre culture et patrimoine



Charles Lacombe, architecte et gérant de l’agence Tropical Architecture a pour sa part parlé d’un projet facilité par le programme réalisé en amont, avec deux éléments importants. La présence d’une coulée verte végétale, mais aussi un fort ancrage culturel afin de “pouvoir tirer autant que possible les atouts du site et se protéger de ses contraintes”.



“La conception est basée sur des bâtiments dispersés en trois zones distinctes pour créer cette coulée verte centrale en pleine terre et avoir des espaces verts largement développés qui participeront au volet bioclimatique et au confort des usagers au sein du projet”, détaille-t-il.



L’inspiration du cabinet d’architecture s’est aussi nourrie du marae Taputapuātea iti à proximité avec le basalte, les sculptures et une toiture qui rappelle le Unu. “Ces Unu que nous avons repris en façade, sont comme une seconde peau au sein du projet, avec différentes porosités par rapport à leur usage. Ils permettent à la fois d'avoir une architecture bioclimatique qui protège du rayonnement solaire les bâtiments et, en même temps, ils apportent cette commutation au sein du projet qui est relativement forte et qui en fait un signal au sein de Pirae”, poursuit Charles Lacombe



Ce projet est le précurseur du site et devrait donner la tonalité, l’essence même du projet global d’aménagement des 1 200 m2 restants. “C'est l'étincelle qui, j’espère, pourra inspirer les autres projets”, conclut l’architecte.



Le projet validé, reste désormais à passer par la case permis de construire. Un permis que la mairie de Pirae aimerait voir étudié assez rapidement par la Direction de la construction et de l’aménagement.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Juillet 2026 à 19:33 | Lu 805 fois



