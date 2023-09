​Pierre Frébault in, Miri Tatarata out

Tahiti le 6 septembre 2023. De nouveau du mouvement dans les administrations du Pays mercredi avec plusieurs changements actés récemment et publiés au Journal officiel de la Polynésie française.



Pierre Frébault quitte, à sa demande, ses fonctions de délégué interministériel de l’emploi local à compter du 7 septembre 2023 au soir. Un poste qu'il occupait depuis le 13 avril dernier.



Mais ce dernier ne quitte pas l'administration pour autant puisqu'il retourne sur un dossier qu'il connaît bien en tant que délégué interministériel en charge du dialogue social et de la protection sociale généralisée.



Toujours au rayon des changements, Miri Tatarata est débarquée de sa qualité de directrice de l’environnement. Cette dernière avait été convoquée par deux fois par courrier les 4 et 22 août par sa ministre de tutelle, Vannina Crolas, pour un entretien préalable le 30 août auquel elle ne s'est pas présentée.



Vannina Crolas a finalement décidé de se séparer d'elle à un poste pour lequel Miri Tatarata avait été maintenue par le précédent gouvernement malgré plusieurs dénonciations de “harcèlement”, de “souffrance au travail” ou encore d'un “management déplorable” par des salariés.



Miri Taratata est aussi mise en examen dans l'affaire du scandale écologique des bonbonnes toxiques coulées sur le Kura Ora II en janvier 2019.

