​Pénurie de farine à Raiatea

Les trois boulangers de l'île, d’après les réponses qu'ils ont fournies, ont encore un peu de stock qu'ils gèrent pour pouvoir assurer un minimum quotidien à leurs clients. Et également pour pouvoir livrer ce jour les magasins pour la rentrée scolaire, ainsi que les cantines. Mais jusqu'à quand ? Réponse mardi à l'arrivée du premier navire, ou après-demain mercredi avec le second ravitailleur.



Les clients du dimanche matin ont été dépités à l'annonce, souvent par affichette à l'extérieur du magasin, de la non-livraison de baguettes. Beaucoup se sont rabattus sur les paquets de crackers… quand il y en a, car déjà certaines boutiques étaient aussi en rupture. Il faut donc refaire des kilomètres pour en trouver ailleurs. A défaut restaient les fameux firi-firi, car là, les artisans ont semble-t-il encore de quoi en faire.



Les plus chanceux, rares, ont réussi à avoir quelques baguettes très tôt dimanche matin, en allant se servir directement à la boulangerie. Les plus prévoyants, qui ont la mémoire des années passées puisque le même scénario se répète inlassablement en cette période, ont pensé à stocker des baguettes dans leurs grands congélateurs. Si vous avez de la farine à la maison, et un peu de savoir-faire, il ne vous reste plus qu'à mettre la main à la pâte !