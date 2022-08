​Patrice Colombani reprend La Dépêche

Tahiti, le 30 août 2022 – La nouvelle société Naos, gérée par l'ancien armateur et promoteur Patrice Colombani, s'est portée acquéreuse à la barre du tribunal de commerce du titre La Dépêche de Tahiti placé en liquidation judiciaire le 28 avril dernier. La société STP Multipress du groupe Brasserie de Tahiti a racheté les magazines de l'ancien groupe.



Quatre mois après la liquidation judiciaire de La Dépêche de Tahiti et de ses magazines Tiki Mag, Fenua Orama et Maisons du Fenua appartenant à l'homme d'affaires Dominique Auroy, la juge commissaire du tribunal de commerce a autorisé mardi matin la cession des seuls titres du journal et des magazines à deux repreneurs qui s'étaient manifestés après la liquidation de la société. La nouvelle société Naos, gérée par l'ancien armateur du Kura Ora et promoteur, Patrice Colombani, a racheté le titre La Dépêche de Tahiti. La société STP Multipress récemment acquise par le groupe Brasserie de Tahiti de Jean-Pierre Fourcade s'est quant à elle portée acquéreuse des titres des trois magazines également liquidés le 28 avril dernier après, plusieurs années de redressement judiciaire et de très lourdes dettes de près de 600 millions de Fcfp désormais éteintes par la liquidation.