Tahiti, le 5 avril 2022 – Le ministre de la jeunesse, Naea Bennett, a assisté mardi à la cérémonie de bénédiction du parcours-santé Vaihi-Vaitavere à Punaauia. Les marcheurs qui empruntent déjà la route de Vaitavere pourront désormais profiter de plusieurs zones de stationnement, de points d'eau, et de plusieurs points d'arrêt avec des équipements sportifs et ludiques.



"Votre ville figure indéniablement parmi celles qui constituent un exemple en matière de politique de la ville, de politique de la jeunesse et de politique sportive". C'est par ces mots que le ministre de la jeunesse, Naea Bennett, a salué mardi l'ouverture officielle du parcours santé Vaihi-Vaitavere à Punaauia. Depuis son aménagement en 2016, la route communale de Vaitavere attire de nombreux sportifs qui vont, dès à présent, pouvoir profiter de plusieurs zones de stationnement en contrebas de la route, de points d'eau, de murets pour s'étirer ou bien encore d'un point de vue aménagé et d'équipements sportifs et ludiques.



Ce projet, dont la réalisation a coûté 115 millions de Fcfp, a été financé à parts égales entre le Pays, l'Etat, le contrat de ville et la commune.