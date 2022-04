​Où se faire encore vacciner

Tahiti, le 31 mars 2022 – Alors que l'épidémie de Covid-19 a fortement décru en Polynésie et malgré une demande aujourd'hui relativement faible en vaccination, des centres de vaccination restent ouverts en semaine à Papeete et Pirae et ce week-end à Paofai.



Avec une vague Omicron en forte décroissance dans tous les archipels, on en oublierait presque l'existence du Covid-19. Le virus a pourtant causé un nouveau décès cette semaine au centre hospitalier, qui compte encore quatre patients Covid hospitalisés dont un en réanimation. Dans ce contexte, le rythme de la vaccination a lui-aussi fortement baissé depuis plusieurs semaines. Pour autant, la Direction de la santé doit faire face quotidiennement à une demande de 30 à 40 candidats à la vaccination, toujours gratuite, et laisse donc encore plusieurs centres de vaccination ouverts.



Ainsi, le Kiosque santé de Paofai à Papeete (situé en face du Musée de la perle) reste ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30 ; le centre de la crèche Tama Here à Pirae est également ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h. Et en revanche, les centres de vaccination de la mairie de Punaauia, de la FOL à Heiri à Faa'a et de l'ex-RSMA à Mahina sont définitivement fermés. Enfin, ce samedi, le Kiosque santé de Paofai à Papeete sera ouvert en matinée de 8 à 11 heures. Et un vaccinodrome pédiatrique, réservé aux enfants de 5 à 11 ans, sera ouvert samedi aux mêmes horaires à l'IFSI Mathilde Frébault à Mamao.