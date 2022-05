​Où en est le Covid au fenua

Tahiti, le 11 mai 2022 – On l'aurait presque oublié, le Covid circule toujours même très faiblement au fenua. Une accalmie pendant laquelle les autorités rappellent à "tous les adultes" la nécessité de bénéficier de leur troisième dose de rappel "dans le contexte international de possible recrudescence future".



Si l'information est passée au second plan ces derniers mois avec l'extinction quasi-complète de l'épidémie de variant Omicron en Polynésie française, la Plateforme Covid-19 du Pays tient chaque semaine un état des lieux de la circulation résiduelle du virus au fenua. Ces derniers jours, le Covid s'est rappelé au mauvais souvenir des Polynésiens, avec un nouveau décès enregistré au Centre hospitalier. Le bulletin épidémiologique précise qu'il s'agit d'un "patient de 96 ans avec comorbidités". Du reste, l'hôpital ne compte plus aucune hospitalisation de cas Covid et seuls 52 nouveaux cas ont été dépistés la semaine dernière au fenua. À chaque fois, il s'agissait de variant Omicron.



Le bulletin précise également l'état de la surveillance internationale sur la circulation du virus. "L’évolution de la pandémie dans le monde est actuellement globalement favorable. Cependant, on note une nouvelle augmentation des cas dans plus de 50 pays (en particulier en Argentine, Afrique du Sud et en Inde), liée à la circulation croissante de sous-variants. Omicron", précise la plateforme. L’immunité relativement élevée des populations, grâce la vaccination et aux vagues précédentes, maintient pour l’instant les taux d’hospitalisation et de décès liés à la Covid-19 à un niveau comparativement bas par rapport aux vagues précédentes. Mais on note cependant une augmentation des hospitalisations aux Etats-Unis, prévient le bulletin.



Une recrudescence reste donc encore possible dans les endroits où la couverture vaccinale est insuffisante. Il est donc "primordial" aujourd’hui de maintenir une couverture vaccinale la plus efficace possible, précisent les autorités sanitaires, incluant la troisième dose de rappel. En effet, la couverture vaccinale en troisième dose reste faible dans de nombreux pays, et n’est que de 59% en France, 46% aux Etats- Unis et 33% en Polynésie française.