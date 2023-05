​Oscar Temaru : "On sera au service de tout le monde"

Tahiti, le 1er mai 2023 - Le président du Tavini huiraatira a salué dans cette victoire du parti indépendantiste une "prise de conscience" du peuple polynésien "que ce pays lui appartient".



Vous vous attendiez à ce résultat ?



"Oui, par rapport au premier tour."



À votre avis, c'est un vote sanction contre le Tapura ?



"Il y a un peu de ça. Je pense que le peuple polynésien a pris conscience que ce pays lui appartient, qu'on lui a volé quelque chose, qu'il a un patrimoine énorme, que ce pays de 5 millions de km2… tout ça lui appartient."



Pour ce second tour, le Tapura a fait alliance avec le Amuitahira'a pour ce résultat. Qu'en pensez-vous ?



"Je savais que ça n'allait pas marcher. Après s'être insultés, s'embrassés 48 heures après, ce n'est pas possible. C'est un peu prendre la population pour des tarés. Si vous me demandez comment j'interprète cette victoire, la réponse est très courte. Le peuple ma'ohi aujourd'hui est conscient de son droit de souveraineté. Il est conscient qu'il a le droit de propriété sur toutes les ressources du pays. Ça lui appartient. Ça fait des années qu'il a été trompé, mais c'est fini ce temps."



Vous disiez que c'est le résultat de Faa'a qui définit toutes les communes de la Polynésie ?



"Oui, il y a quand même 5 000 voix de différence."



Quand vous voyez votre population en liesse, ça vous fait quoi ?



"Ça fait 40 ans de soutien. Il y a eu des élections. Il y a eu des tentatives avec les moyens du gouvernement. Mais ils n'ont jamais réussi. Et c'est pas demain la veille."



Le Tapura a misé sur les tāvana, mais ça n'a pas fonctionné ?



"C'était inquiétant. Mais quand on sait ce qui s'est passé aux législatives, la population n'a pas suivi les consignes des leaders politiques qui ont plutôt demandé à la population de s'abstenir. Et la population ne s'est pas abstenue. J'ai suivi toutes les heures le taux de participation et je me suis dit, ça y est, c'est une autre époque."



À votre avis, est-ce que certains de ces tāvana vont rejoindre le Tavini au sein de l'assemblée ?



"C'est ce qui va se passer, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans leurs communes respectives ? Mais on sera là au service de tout le monde."



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 1 Mai 2023 à 02:18 | Lu 575 fois