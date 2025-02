​Oraihoomana Teururai, nouveau ministre présenté vendredi ?

Tahiti le 12 février 2025. Annoncé lors du second remaniement ministériel de Moetai Brotherson, un nouveau ministre devrait être présenté à la presse ce vendredi, jour de la Saint-Valentin, une date confirmée par le président Moetai Brotherson lui-même lors de ses vœux à la presse à la fin du mois de janvier.





Oraihoomana Teururai, ancien directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville, et éphémère directeur de l’OPH, qu’il avait lâché trois mois après sa prise d’intérim, devrait prendre le dernier siège vacant de ministre au sein du gouvernement. Depuis plusieurs mois déjà, le nom de ce jeune cadre polynésien circule, notamment depuis son entrée au cabinet de Moetai Brotherson en juin 2024, pour s’occuper du volet Logement, et aurait été acté ce mercredi en conseil des ministres.



Oraihoomana Teururai devrait donc délester Moetai Brotherson du portefeuille du Logement, de l’Aménagement et du Foncier, et pourrait aussi récupérer la tutelle de l’OPT, même si, selon une source proche du gouvernement, « rien n’est définitif tant que cela n’a pas été présenté à la presse vendredi. »



En janvier 2024, pour expliquer sa démission soudaine de l’OPH, Oraihoomana Teururai avait affirmé qu’il se sentait plus à l’aise dans la dimension stratégique que dans l’opérationnel. “L’OPH est dans l’opérationnalité. C’est la vision plus globale de l’habitat qui m’intéresse”, avait-il expliqué alors. « Je ne suis pas carriériste ; je ne cherche pas à me maintenir à tout prix à un poste à responsabilités. Tout ce qui m’intéresse, c’est servir le pays. Si le gouvernement a des projets à développer dans le secteur de l’habitat, je reste bien évidemment à la disposition.”



A l’occasion de cette nomination et de ce remaniement « technique », Moetai Brotherson pourrait aussi reprendre la tutelle de l’Aviation civile.