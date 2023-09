​Oraihoomana Teururai nommé à la tête de l’OPH

Tahiti le 20 septembre 2023 - Oraihoomana Teururai a été nommé ce mercredi matin en conseil des ministres à la tête de l’OPH, en remplacement de Yan Jambet.



Oraihoomana Teururai a été nommé directeur de l’OPH ce mercredi en conseil des ministres. Ce dernier occupait depuis le 1er mars 2021 le poste de directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville avec une nomination également en conseil des ministres le 18 février de la même année.



Il devrait assurer, selon nos informations, l’intérim durant les six prochains mois. C’est sa directrice adjointe, Vaihere Ferrand, qui prendra la tête de la Délégation à l’habitat et à la ville et ce en intérim également durant six mois.



La démission de Yan Jambet, nommé le mois dernier, sera actée en conseil des ministres.