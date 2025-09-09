

​Opération d’abandon d’armes sur 14 îles et atolls

Tahiti le 16 septembre 2025. Dans la continuité de la campagne d’abandon d’armes organisée en mai 2024, le Haut-commissariat de la République en Polynésie française organise du 29 septembre au 10 octobre 2025 une nouvelle opération qui se déclinera aux îles Sous-le-Vent, dans les archipels des Australes, des Tuamotu, des Gambier et des Marquises.





À l’instar de la campagne 2024, l’État souhaite par cette opération permettre aux personnes en possession d’armes détenues de manière irrégulière, de s'en dessaisir simplement ou de les conserver en régularisant leur détention.

Pour cette nouvelle opération, les quatorze brigades de gendarmerie implantées dans les cinq archipels sont identifiées comme sites de collecte.



Ainsi, si vous souhaitez conserver votre arme et régulariser sa détention, vous devrez vous faire recenser par la brigade de gendarmerie de votre île de résidence. Vous serez ensuite contactés par le service des armes du haut-commissariat pour poursuivre votre démarche de déclaration de détention.



Si vous souhaitez vous dessaisir de votre arme, vous devrez préalablement prendre rendez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de votre île.



Enfin, si vous disposez d’objets dangereux tels que des munitions de guerre (obus, grenades), des explosifs, des munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm, vous êtes invités à contacter le haut-commissariat par courriel (



La liste des brigades de gendarmerie chargées de la collecte

Îles Sous-le-Vent

- Brigade de Raiatea

- Brigade de Huahine

- Brigade de Taha’a

- Brigade de Bora Bora +689 40 60 03 05 +689 40 60 62 05 +689 40 60 81 05 +689 40 60 59 05



Îles Marquises

- Brigade de Ua-Pou

- Brigade de Hiva-Oa

- Brigade de Nuku-Hiva +689 40 91 53 05 +689 40 91 71 05 +689 40 91 03 05



Îles Australes

- Brigade de Rurutu - Brigade de Raivavae - Brigade de Rimatara - Brigade de Tubuai +689 40 93 02 05 +689 40 95 42 30 +689 40 94 42 90 +689 40 93 22 05



Îles Tuamotu

- Brigade de Hao

- Brigade de Rangiroa +689 40 93 50 50 +689 40 93 11 55



Îles Gambier

