

​Observer les baleines autrement

Tahiti le 21 juillet 2026. De juillet à novembre 2026, l’association Oceania renouvelle ses rendez-vous d’observation depuis la terre à Moorea. Une expérience gratuite, conviviale et écoresponsable pour découvrir les baleines à bosse dans leur environnement naturel, et mieux comprendre les enjeux liés à leur présence dans les eaux polynésiennes. S'émerveiller tout en protégeant le sanctuaire polynésien.





L'engouement autour de l'observation terrestre se confirme d'année en année. Fort du succès de la saison passée, au cours de laquelle l’équipe d'Oceania a recensé 38 observations de baleines à bosse en seulement 14 sessions d’observation, l'association a hâte de partager à nouveau ces moments privilégiés avec le public. Fondée en Polynésie française, l’association Oceania œuvre au quotidien pour l'étude et la protection des cétacés à travers la recherche scientifique, la sensibilisation et la mise en place de solutions concrètes pour réduire l'impact anthropique sur la faune marine.



Prendre de la hauteur permet d’observer les baleines dans leur environnement naturel, tout en bénéficiant des explications des équipes d’Oceania sur leur comportement, leur présence dans les eaux polynésiennes et les enjeux liés à leur protection.



Ces rendez-vous s’inscrivent dans la mission d’Oceania : améliorer les connaissances sur les cétacés, partager ces connaissances avec le plus grand nombre et favoriser une meilleure compréhension des interactions entre les baleines et les différents usagers de la mer au sein du sanctuaire polynésien.



À travers ses différents programmes de suivi, de sensibilisation et d’accompagnement, l’association contribue à mieux connaître les populations de cétacés et à promouvoir des pratiques d’observation et de navigation respectueuses de l’environnement.



Les rendez-vous grand public 2026 sont gratuits et se déroulent au Belvédère de Toatea, à Temae, Moorea, tous les vendredis de 14 h à 17 h jusqu’au 6 novembre.



En parallèle, Oceania continue de déployer ses actions de sensibilisation terrestre au sein d'établissements hôteliers partenaires à Tahiti (Hilton Tahiti) et Moorea (Manava Resort & Spa) à destination de leurs clients.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 21 Juillet 2026 à 18:36 | Lu 278 fois



