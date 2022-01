​Nuku Hiva ravie de retrouver les paquebots

Nuku Hiva, le 26 janvier 2022 - C'est le début de la saison des paquebots aux Marquises. Après le Viking Orion, il y a dix jours, l’île de Nuku Hiva accueillait mardi le paquebot de la compagnie Oceania cruises, Insignia.



Entre ce mois de janvier et celui de juin prochain, l’archipel devrait accueillir quatre paquebots, contre 19 en 2018. Ils effectueront un total de neuf escales marquisiennes puisque certains d’entre eux, c’est le cas du Regatta, effectueront plusieurs touchés.

Le tourisme nautique représente une source essentielle de revenus pour les Marquises. À chaque arrivée de paquebot à Nuku Hiva, danseurs, prestataires de services et taxis se mobilisent. C'est aussi le cas des artisans de l'île, souvent rejoints par ceux des îles voisines qui font le déplacement pour vendre leurs créations.



Encadrés par le comité du tourisme de Nuku Hiva, tous redoublent d'efforts pour que les visiteurs gardent un souvenir inoubliable de leur escale dans l'archipel, si différent du reste du Pays.“Pour la grande majorité de ces croisiéristes, l'escale dans la capitale marquisienne est la première sur le territoire de la Polynésie française, explique Haakai Teikitohe employée du comité du tourisme de l’île. Il faut donc montrer l’exemple en organisant ces escales le mieux possible.”



Un programme d'accueil bien rodé



Nuku Hiva est la seule île des Marquises qui peut accueillir en toute sécurité les grands paquebots de croisière, grâce notamment à la largeur de la baie de Taiohae. Elle peut même accueillir plusieurs paquebots en même temps. Le programme d'accueil est bien rodé et a su être adapté à la pandémie de Covid-19, comme le précise Haakai Teikitohe : “Le protocole sanitaire nous a conduits à repenser notre organisation. Désormais les visiteurs sont guidés dès leur arrivée au débarcadère, dans une zone bien définie où ils peuvent être informés des activités disponibles en toute sécurité.” Celles-ci sont nombreuses, et ont la particularité d'être propres à l'archipel, elles mettent en valeur les spécificités de la culture marquisienne : chants et danses d’accueil mave, artisanat, cuisine locale, visites guidées en 4X4 dans les vallées, entre autres. “Il ne faut pas croire que parce que nous sommes loin de Tahiti, nous ne sommes pas capables de recevoir convenablement les touristes ! D’ailleurs les croisiéristes apprécient cette escale marquisienne, ils nous le disent à chaque fois”, précise Haakai Teikitohe.



Kimi Teikiteetini, prestataire transporteur : “Nous ne demandons que ça : travailler !”

“Après deux années catastrophiques au niveau économique, où nous sommes passés d’une vingtaine de paquebots par an à rien du tout, je peux dire que le choix des grandes compagnies de paquebots de revenir aux Marquises est le bienvenu. Nous, les transporteurs nous ne demandons que ça : travailler ! Donc on ose croire que ça va être pérennisé et aller crescendo.”



Jocelyne Piriotua, 1ère vice-présidente du centre artisanal de Nuku Hiva : “Les affaires marchent bien quand ils sont là”

“Les artisans sont évidemment ravis de retrouver cette clientèle privilégiée. Les touristes de paquebots apprécient l’artisanat marquisien. Il ne faut pas croire qu’ils n’achètent rien, les affaires marchent bien quand ils sont là. C’est notre gagne-pain. Nous nous sommes réunis récemment pour préparer les expositions à venir et ce qu’il ressort de cette discussion c’est que pour être sereins les artisans aimeraient voir arriver un paquebot tous les 15 jours.”

Célina Bonet, restauratrice : “Ce retour nous fait beaucoup de bien”

“Les croisiéristes représentent une clientèle intéressante pour moi en tant que restauratrice. D’ailleurs à chaque escale, je décore ma salle, j’embauche un orchestre local pour animer la journée, et je prends aussi des serveurs en extra. Et il faut croire que les touristes apprécient puisqu’à chaque fois ils laissent des pourboires aux musiciens et aux serveurs. Ce retour nous fait beaucoup de bien.”

