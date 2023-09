​Nuku Hiva - Le restaurant d’application fait un hit

Nuku Hiva, le 4 septembre 2023 - Les élèves de la section Petite et moyenne hôtellerie du Cétad de Nuku Hiva disposent dorénavant d’un restaurant d’application. Un outil pédagogique qui doit permettre aux étudiants de se familiariser avec le milieu professionnel.



Le Cétad de Nuku Hiva propose trois formations reconnues par l’Éducation nationale et ouvertes aux étudiants de tout l’archipel des îles Marquises au sortir de la classe de 3e générale : le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) “Métiers d’art” avec une spécialisation en sculpture sur bois ; le CAP “Gestion et exploitation du milieu marin” et le CAP “Petite et moyenne hôtellerie”. C’est cette dernière branche qui vient d’ouvrir son restaurant d’application, la semaine dernière. Cette formation aux métiers de l’hôtellerie est principalement encadrée par Vincent Rivard. L’enseignant a notamment œuvré pendant 10 ans au sein de l’équipe pédagogique du lycée hôtelier de Outumaoro, à Tahiti. Une expérience polynésienne qui constitue un atout majeur dans cette formation Petite et moyenne hôtellerie, dont les 1ère de 2ème années affichent complet.



La formation qui y est dispensée se fait fort, en l’espace de deux ans, de transmettre et approfondir les savoir-faire en matière d’hôtellerie et de restauration. “L’objectif, explique Vincent Rivard, c’est de les former aux bases des métiers de l’hébergement, au service de restauration, à la cuisine et à l’hygiène. Et du même coup de leur offrir des opportunités d’études plus poussées.” L’enseignant met en avant une “formation de qualité, d’autant que les Marquises s’ouvrent de plus en plus au tourisme. Cette formation de base est un moyen sûr pour avoir un emploi dans le secteur de l’hôtellerie, voire pour les plus débrouillards et les plus motivés une hôtellerie plus haut de gamme en passant par la poursuite d’études au lycée hôtelier de Tahiti en BEP et en Bac professionnel notamment.”



Et pour que ce CAP Petite et moyenne hôtellerie soit bien formateur, la pratique est au cœur de l’enseignement du Cétad. C’est dans cette perspective que l’établissement vient d’ouvrir vendredi dernier un restaurant d’application.

Premier service à guichet fermé Cet espace réceptif a pour vocation de donner l’opportunité aux élèves de mettre en application de manière pratique les notions apprises en cours, lors de déjeuners gastronomiques mêlant les plats classiques de la cuisine française principalement à base de produits locaux.



Ainsi, au menu du 1er déjeuner proposé par l’enseignant et ses élèves de 1ère et de 2ème années, les clients ont pu déguster, en entrée des œufs mimosa sur un lit de salade vinaigrette, en plat de résistance un vivaneau snacké, sauce vierge, avec poêlée de légumes du marché et purée de patates douces maison, puis en dessert un crumble de bananes et papayes accompagné de glace vanille.

Un 1er déjeuner qui a suscité l’engouement de la population de Nuku Hiva puisque le restaurant, qui peut accueillir un maximum de 30 couverts, était complet et a même dû refuser des réservations.



Un succès qui, outre le fait qu’il donne aux élèves l’occasion de se familiariser avec une clientèle variée, valorise pleinement leur travail dans des conditions d’exercice réelles.



Ce restaurant pédagogique est aussi le moyen pour les parents d’élèves et plus généralement pour la population marquisienne de constater l’aspect très professionnel de l’apprentissage dispensé au Cétad de Nuku Hiva.

Désormais, le restaurant d’application sera ouvert au public tous les vendredis sur réservation. Les élèves et leur professeur y proposeront des repas sur place en alternance avec des plats à emporter. Ces derniers permettront aux élèves de se familiariser avec le travail de traiteur en plus de celui de restaurateur.

Par ailleurs, le partenariat entre le Cétad et l’hôtel Relais et château “Le Nuku Hiva” est reconduit. Cette collaboration doit quant à elle permettre aux étudiants de cette formation aux métiers de l’hôtellerie de mettre en application le volet “réceptif” de leur enseignement.

Rédigé par Marie-Laure le Lundi 4 Septembre 2023 à 19:03 | Lu 158 fois