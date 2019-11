​Nucléaire : La CPS affûte sa demande de réparation

Surtout, ce vœu remet en selle une demande régulièrement évoquée au sein de la CPS depuis 2012 visant à obtenir le remboursement des frais engagés par la Caisse d’assurance maladie polynésienne dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de cancers reconnus comme potentiellement radio-induits par la loi Morin. Depuis 2016, toutes ses demandes auprès du Civen ont été retoquées. Selon Patrick Galenon, la CPS comptabiliserait à ce jour 77 milliards de Fcfp de dépenses ainsi déboursées avec la prise en charge de 9 507 personnes ayant séjourné en Polynésie entre 1966 et 1998 et atteintes de cancers potentiellement liés aux essais nucléaires français dans le Pacifique.Problème : depuis une décision d’octobre 2016, le Conseil d’Etat constate que le régime d’indemnisation prévu par la loi Morin est appliqué par le Civen, autorité administrative indépendante, en tant qu’acte relevant de la solidarité nationale et non par l’Etat en tant que tiers responsable. Cela barre la route à la CPS, tiers payeur, pour demander au Civen, sous l’égide de la loi d’indemnisation, le remboursement des frais engagés pour le traitement des malades atteints d’un des cancers considérés comme radio-induits.“Nous sommes une société de droit privé, il ne faut pas l’oublier”, a feinté hier Patrick Galenon. “Et en tant que société privée la Caisse de prévoyance sociale va se retourner contre l’Etat français et non contre le Civen. Nous sommes en train d’étudier comment nous allons procéder juridiquement. Nous avons le soutien du Cesec. J’espère que nous aurons ceux de l’assemblée de la Polynésie française et du Pays.”Pour l’instant aucune décision formelle n’est prise par la CPS pour engager cette demande de réparation à l'Etat. Le vœu adopté hier par le Cesec sera transmis à l’ensemble des Conseils économiques sociaux et environnementaux (Cese) de France et au président de la République, assure Patrick Galenon.