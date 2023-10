​Nouvelle direction et nouveau “plan de rigueur” à l’OPT

Tahiti, le 1er octobre 2023 - La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, avait annoncé qu’un appel à candidature serait édité pour remplacer le président-directeur général de l’OPT, Jean-François Martin. C’est chose faite depuis vendredi.







Alors que l’OPT est toujours sous la menace d’une grève, que ses comptes déficitaires ont été étudiés par l’assemblée de la Polynésie française (voir ci-contre), la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, a décidé de chercher le successeur de Jean-François Martin à la tête de la holding.



Ce dernier, appelé à prendre sa retraite à la fin d’année, est affublé de tous les maux de l’OPT, et il faudra avoir le cœur bien accroché pour redresser la barre dans un contexte de concurrence féroce, de changements d’habitudes des consommateurs, et de masse salariale décriée, en premier lieu par la ministre de tutelle elle-même.



La fiche de poste à découvrir, et déjà largement partagée sur les réseaux ce week-end, demande au postulant d’“organiser et diriger les travaux du conseil d’administration de l’OPT”. Il aura aussi la responsabilité de nommer ses autres représentants au sein des filiales “ce qui requiert une solide expertise en gouvernance”, précise la fiche de poste.

Un “plan de rigueur” à venir Évidemment, le poste n’est pas ouvert au premier détenteur de téléphone mobile venu. “La double fonction de P-dg vous confère des pouvoirs considérables avec un impact significatif sur les activités de l’OPT”, prévient l’annonce. “Cette responsabilité exige une vision claire, une compréhension approfondie des nouvelles technologies et une capacité à gérer les évolutions réglementaires et concurrentielles.”



Les défis à relever seront nombreux pour le nouveau pensionnaire de l’OPT : “Redresser une entreprise en difficulté financière et développer son chiffre d’affaires”, avec la “mise en place d’un plan de rigueur à travers l’ensemble des entités du groupe” ou encore la “résolution de la crise d’appartenance qui impacte les ressources humaines et le climat social et la prise en compte d’une concurrence agressive”.



La tête recherchée devra donc entreprendre une transformation en profondeur de la holding. Les candidats ont jusqu’au 27 octobre 2023 pour postuler.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 2 Octobre 2023 à 09:50 | Lu 341 fois