

​Nouvelle campagne citoyenne de la CTC

Tahiti le 1er septembre 2025. La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC)annoncent ce lundi le lancement de leur 4e campagne de participation citoyenne, qui se déroule du 1er au 30 septembre 2025.





Pendant tout le mois de septembre, vous êtes invités à proposer des sujets que vous souhaiteriez voir contrôlés par les juridictions financières. Que ce soit la gestion des déchets, la lutte contre la corruption, l’accès au logement, la réduction des inégalités scolaires ou la préservation des espaces verts, chaque thème lié au bon usage de l’argent public peut être suggéré.



Pour participer, rendez-vous sur la plateforme de participation citoyenne.





Depuis 2022, sur le territoire national et en outre-mer, plus de 50 thèmes citoyens ont été intégrés aux programmes de contrôle.

L’année dernière, plusieurs sujets avaient fait l’objet de la part de la population d’une demande de contrôle par la Chambre territoriale des comptes en Polynésie française. Le plus demandé était le bilan de l’ensemble des aides accordées durant la pandémie de Covid avait expliqué Jean-Luc Le Mercier, président de la CTC de Polynésie française.



L’année précédente, les rapports sur la TDL ou encore sur la défiscalisation locale avait été demandés par les votants. Le premier avait donné lieu à un rapport de 57 pages avec 6 recommandations publié en juin 2025. La CTC y préconisait notamment la production d’une analyse des effets de la taxe de développement local sur la situation économique et sociale de la Polynésie française ou encore la fixation, en 2026, d’une durée maximale d’application de la taxe de développement local.



Le second rapport produit était sur la défiscalisation (85 pages, six recommandations) avait été publié en août dernier. Là encore, la CTC avait, dans ses recommandations, demandé à ce que soit étudié dès 2025 les modalités de création d’une base de données économiques et juridiques en ligne des entreprises polynésiennes, qu’une politique fiscale sur plusieurs années soit formalisée ou que soient publiés, à partir de 2026, de véritables indicateurs d’impact de la défiscalisation.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 1 Septembre 2025 à 10:52 | Lu 170 fois



