​Nouveau refus des tribunaux pour Air Gekko

Tahiti le 12 mars 2025. La compagnie Air Gekko n’est toujours pas autorisée à s’implanter au Fenua. En mai 2023, la société néo-calédonienne avait reçu un jugement défavorable du tribunal administratif de Papeete, alors qu’Air Gekko avait fait la demande en septembre 2022 d’un certificat de transporteur aérien pour pouvoir exercer en Polynésie. Le Cours administrative d’appel de Paris a confirmé ce premier jugement.





Cela fait plusieurs années que la société de transport aérien, filiale de Locavia Nouméa-Air Alizé, basée en Nouvelle-Calédonie, souhaite s'implanter en Polynésie. Elle propose d’y effectuer, grâce à un jet privé, des transports de luxe vers les îles du Pacifique Sud, et propose en marge d'assurer des évacuations sanitaires. Depuis 2019, date de sa première demande de de délivrance d'un certificat de transporteur aérien, toutes ses démarches sont restées sans succès.



En septembre 2022, Air Gekko avait fait une nouvelle demande de CTA pour opérer au fenua, mais en souhaitant cette fois-ci, bénéficier du certificat délivré par l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie à sa société mère, Air Alizé. Une absence de réponse de l’Etat avait conduit l’affaire devant la justice administrative. La représentante du haut-commissariat avait alors été très claire sur le sujet. “Le fond n'est pas de savoir si le CTA est valable, mais le problème c'est que chaque société doit posséder son propre CTA. De plus selon le règlement polynésien, pour bénéficier de ce certificat en Polynésie, la société doit posséder une structure sur le territoire.”



Même lecture pour la Cour administrative d’appel qui dans son jugement explique que "la société Air Gekko ne peut utilement invoquer la délibération de la Polynésie française n°99-128 APF du 22 juillet 1999 qui autoriserait, selon elle, la délivrance de certificats de transporteur aérien à un groupe d'entreprises, cette collectivité n'étant pas compétente en matière de sécurité de l'aviation civile." Le jugement enfonce même le clou. « Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le certificat de transporteur aérien délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko l'a été au groupe d'entreprises auquel appartient la société Air Gekko et non à la seule société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko, ni même, d'ailleurs, que ce certificat a été demandé pour un groupe d'entreprises."



Au tribunal administratif en 2023, le propriétaire avait pris la parole avec véhémence, afin d'exprimer son mécontentement face à ce refus. Il y avait affirmé qu’il était disposé à épuiser toutes les voies de recours, s'il venait à être débouté : “S'il faut, j'irai jusqu'au conseil d'État pour faire jurisprudence”, avait-t-il menacé à l’issue de l’audience.



Après ce nouvel échec en appel, il ne reste plus effectivement que le Conseil d’Etat à la société pour faire entendre sa cause.