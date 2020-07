​Nouveau délai sur le projet de Hao

Tahiti, le 22 juillet 2020 – Le Pays a prolongé d'un an l'autorisation octroyée à la société Tahiti Nui Ocean Foods pour l'implantation de son futur dépôt d'hydrocarbures de 1 230 mètres cubes. Mais l'autorisation deviendra caduque si les travaux n'ont pas démarré d'ici là.



C'est une information remarquée mardi par le média Radio New Zealand. Le 10 juillet dernier, le Pays a prolongé d'un an l'autorisation d'implanter un dépôt d'hydrocarbures de 1 230 mètres cubes sur l'atoll de Hao, délivrée à la société Tahiti Nui Ocean Foods à l'origine du projet de ferme aquacole. La société en avait fait la demande en avril dernier, mettant en avant les difficultés liées à la crise du coronavirus. Et la commission d'implantation des stations de carburant avait ensuite rendu un avis favorable le 25 juin dernier.



L'arrêté signé par la ministre en charge de l'Energie, Tea Frogier, précise que "la présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire de l’obtention de l’autorisation délivrée au titre des installations classées et de l’autorisation de travaux immobiliers". Mais surtout, il souligne dans l'un de ses articles que "la présente autorisation devient caduque si les travaux n’ont pas commencé dans un délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté".



Cette demande qui concerne l'installation de 12 citernes de 100 mètres cubes avait été obtenue lors du dépôt des premiers permis de construire en 2017. Une installation destinée essentiellement à l'usine d'exploitation et dimensionnée pour permettre une autonomie de trois à quatre mois, afin de parer à tout éventuel retard d'avitaillement dans l'atoll des Tuamotu. Mais le projet avançant à un rythme mesuré, cette autorisation délivrée pour trois ans arrivait à échéance cette année. Selon nos informations, ce nouveau délai est le dernier autorisé par le Pays. Il commence donc à y avoir urgence…