

​Nouveau chapitre à la médiathèque de Taravao

Tahiti, le 16 juillet 2026 – Plus spacieuse et mieux aménagée avec une collection enrichie pour petits et grands, la médiathèque de Taravao est désormais installée au rez-de-chaussée du centre Teaputa. Ce nouvel espace culturel communal, qui tombe à pic pour les vacances scolaires, a aussi vocation à accueillir des animations en faveur de la lecture.





Inaugurée sous la mandature de Tutaha Salmon en 1985, la première bibliothèque communale de Taiarapu-Est est restée en sommeil pendant plusieurs années, avant de rouvrir à la mairie de Taravao en 2007, où elle est passée à l’ère du numérique, puis d’être relocalisée au premier étage du centre Teaputa en 2023, à côté de la gendarmerie. Dans un souci de proximité, la médiathèque a opéré un nouveau déménagement cette année, début juin, pour ouvrir ses portes au public dans la grande salle du rez-de-chaussée.



​Plus de livres et d’espace

Elle rassemble aujourd’hui plus de 5.000 ouvrages. Romans, bandes dessinées, littérature jeunesse, langues étrangères, santé et prévention, culture et fonds polynésien, “il y en a pour tous les goûts”, remarquent Clarisse Omitai, Nadia Le Brun et Henry Perry, membres de l’équipe basée à Teaputa. La collection a été récemment enrichie grâce au soutien de la médiathèque de la Maison de la culture. Les dons de livres en bon état sont également les bienvenus.



Plus de livres, mais aussi plus d’espace : petits et grands ont désormais la possibilité de bouquiner sur place avec des tables, un canapé et un tapis de sol à disposition pour commencer. Trois ordinateurs sont accessibles pour effectuer des recherches, des formalités et autres travaux informatiques, avec la possibilité d’être assisté par un agent. À ce jour, l’adhésion est gratuite : elle permet d’emprunter jusqu’à huit titres à la fois, à retourner sous trois semaines maximum.



​Des animations en projet

“On remercie notre maire, Willy Chung Sao, pour cette amélioration, mais aussi les agents pour le travail réalisé”, salue Tom Amaru, conseiller municipal en charge de l’éducation et enseignant. “Derrière cet espace, il y a une intention qui nous réunit : offrir à notre population un lieu où le savoir est accessible à tous. L’enfant y découvrira ses premiers livres, l’élève y trouvera le calme nécessaire, les parents y chercheront des réponses, les aînés pourront y transmettre des souvenirs. L’éducation ne s’arrête pas aux portes de l’école : venez avec vos enfants, car en ouvrant des livres, on s’ouvre des portes.” Pour Jerry Afo, également conseiller municipal en charge l’éducation et enseignant, il s’agit d’aider les enfants à se détacher des écrans : “C’est un bel espace et on va essayer d’aller plus loin. On peut travailler en partenariat avec les écoles et mettre en place des activités pour attirer les plus jeunes.”



En matière d’animation, ils peuvent compter sur des bénévoles motivés comme Janick Aubineau, professeure à la retraite et présidente de l’association Ia Ora Teaputa, déjà impliquée auprès de Polynélivre et de l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques (Amopa). Lectures partagées, ateliers de théâtre, conférences, expositions itinérantes, plusieurs pistes de développement sont évoquées, tout en continuant d’accueillir chaque année le salon du livre de la circonscription pédagogique de Taiarapu.



​Infos pratiques Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30. Plus d’infos sur la page Facebook de la commune de Taiarapu-Est.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 16 Juillet 2026 à 16:07 | Lu 472 fois



