

​Nouveau changement de tête acté à la DJS

Tahiti le 25 juin 2026. Comme Tahiti Info l’annonçait le 9 juin dernier, Laurent Heinis a été officiellement démis de ses fonctions de directeur de la Direction de la jeunesse et des sports après l’officialisation hier au Journal officiel.





Fanauatea Gatien, assistant technique et ancien responsable du Bureau de développement des activités physiques et sportives de la direction de la jeunesse et des sports et président de l’Association sportive Punaruu, est nommé à sa place dès ce vendredi 25 juin



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 25 Juin 2026 à 11:44 | Lu 945 fois



