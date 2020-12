​Noël à Ua Pou : Solidarité et environnement

Ua Pou, le 14 décembre 2020 - A l’initiative de Raissa Bruneau, présidente de l’association Pua Noni, un concours de création d’arbres de Noël fabriqués à base d’objets de récupération a été lancé le 7 décembre par le biais de la page Facebook Pua Noni no Ua-Pou et d’affiches placées dans le village de Hakahau.





L'objectif est double pour Raissa Bruneau, qui a sollicité les magasins, les snacks et les producteurs de l’île pour des dons principalement alimentaires afin d’aider les familles en ces temps de crise sanitaire qui pèse sur la santé financière des ménages.

Le principe est de créer un arbre de Noël avec des objets non achetés et qui ne sont pas neufs. L’idée est d’utiliser uniquement du matériel de récupération que l’on a sous la main dans son garage, le garage du voisin (ou des grands-parents) ; ou encore les objets ramassés sur les plages ou en bord de route par exemple. Tout le monde est invité à participer. Une classe entière de maternelle s’est déjà inscrite, des groupes d’amis ou encore des familles ravies d’avoir cette activité sous la main pour occuper les plus jeunes pendant les vacances.