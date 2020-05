​Ne pas respecter sa quatorzaine à domicile devient un délit

Tahiti, le 19 mai 2020 – Désormais contraint d’autoriser les quatorzaines à la maison pour les arrivants en Polynésie française, le Pays a durci lundi soir dans un arrêté les conditions d’isolement à domicile, dont le non-respect est désormais passible d’un an de prison et 1,8 million de Fcfp d’amende.



C’était annoncé, si les quatorzaines à la maison sont désormais autorisées pour les nouveaux arrivants en Polynésie française, elles seront également strictement encadrées. Contraint par le tribunal administratif de laisser le choix aux arrivants d’effectuer leur quatorzaine à domicile ou en centre dédié, le gouvernement a pris un arrêté lundi soir pour s’assurer du respect du confinement pour les personnes débarquant au fenua.



Concrètement, après leur test de dépistage effectué moins de 72 heures avant le vol, les nouveaux arrivants devront indiquer le choix de leur lieu de quatorzaine. « S’ils souhaitent effectuer cette quatorzaine à domicile, ils devront transmettre une fiche de demande dûment renseignée et qui définit les caractéristiques du logement où s’effectuera la quatorzaine », explique le haussariat. La fiche demande notamment de renseigner la taille du domicile, l’existence d’une chambre, de toilettes et d’une salle de bain toutes privatives, la présence d’un proche pouvant assurer l’approvisionnement, la proximité d’une personne à risque ou encore d’évaluer le risque de violences intrafamiliales dans le foyer.



C’est ensuite l’autorité sanitaire qui rendra un avis sur la « faisabilité » de la quatorzaine à domicile, avant une décision finale du haut-commissaire. Plusieurs mesures ont également été prises pour assurer la sécurité sanitaire d’un tel confinement. Les personnes seront acheminées par les services de l’Etat et du Pays vers leur lieu de quatorzaine et la plateforme téléphonique du haussariat -visant à contacter les personnes confinées- sera réactivée.



Notons enfin que les arrivants doivent déclarer sur l’honneur les renseignements afférents à leur quatorzaine à domicile et qu’en cas de fausse déclaration ou de non-respect de l’isolement, ils seront passibles de 1,8 million de Fcfp d’amende et un an de prison.