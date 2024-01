​Nahema Temarii rencontre Hotuarea Nui

Tahiti, le 15 janvier 2024 – La ministre de la Jeunesse et des Sports en charge de la prévention de la délinquance a rencontré toute l’équipe de l’association Hotuarea Nui dans ses locaux à Faa’a vendredi. Une rencontre qui a permis à Nahema Temarii de féliciter, d’encourager et d’écouter les besoins de cette association qui accueille des jeunes en perte de repères et qui les forme à différents métiers.



La ministre Nahema Temarii a pu rencontrer, ce vendredi, le président de l’association Hotuarea Nui, Yannick Tevaearai, mais aussi son directeur, Christophe Teano, ainsi que toute l’équipe qui œuvre pour l’inclusion sociale et professionnelle de ces jeunes en perte de repères ou en décrochage. Cette rencontre a permis à la ministre de visiter la “vestiboutik” de l’association, des vêtements usagés qui sont recyclés selon les principes de l’économie circulaire au bénéfice des plus démunis, explique le communiqué du ministère. Elle a aussi pu visiter le fa’a’apu du quartier Hotuarea qui permet de former des jeunes aux méthodes de la permaculture, ainsi que la bibliothèque et l’espace numérique de l’association qui accueille, chaque année, près de 70 jeunes en situation de décrochage scolaire ou en recherche d’emploi.



Depuis 2005, l’association Hotuarea Nui a ainsi déjà accueilli plus de 7 000 jeunes de 17 à 25 ans. S’ils sont principalement issus de Faa’a, ils viennent aussi de toutes les autres communes, et parfois même des îles. Ils sont formés à la couture et à l’agriculture notamment et leur taux d’insertion est très encourageant. Cette rencontre a également permis à la ministre “d’écouter les besoins” de ces acteurs, notamment sur la reconduction des aides à l’emploi et le soutien à la mobilité des jeunes dans le cadre des actions de la Maison familiale rurale de Taharuu-Papara.



Nahema Temarii a enfin confirmé son soutien au développement des camps “chantiers” qui seront mis en œuvre cette année par l’association. Il s’agit d’un dispositif d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en alternance, qui va leur permettre de participer à des chantiers le matin et de faire ce qu’ils veulent l’après-midi.