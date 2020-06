​Municipales : Une désertion chez Minarii Galenon

Tahiti, le 22 juin 2020 - Yolande Tevaite Pittman, la septième de liste de A Here ia Pape'ete conduite par Minarii Galenon, a décidé de soutenir officiellement Tauhiti Nena pour le second tour des municipales. Une mauvaise surprise pour la candidate Tavini qui espère que sa colistière démissionnera.



La bataille pour le second tour des municipales ne va pas être de tout repos. A moins d'une semaine des élections, les listes se font et se défont… officieusement. Et si on peut, au mieux, déstabiliser son adversaire, en convainquant un de ses colistiers de rejoindre une liste adverse, tout est permis. C'est ce qui est arrivé à la liste A Here ia Pape'ete menée par Minarii Galenon. Elle a dû faire face la semaine dernière à une mauvaise surprise émanant d'une de ses colistières : Yolande Tevaite Pittman. En effet, cette dernière a décidé de quitter le navire sans en avertir qui que ce soit.



Les colistiers de A Here ia Pape'ete ont appris par les réseaux sociaux que Yolande Tevaite Pittman avait décidé de grossir les rangs de la liste de Tauhiti Nena, grand adversaire de Minarii Galenon parmi les opposants au maire sortant Michel Buillard. Yolande Tevaite Pittman explique dans une vidéo Facebook avoir travaillé avec Minarii Galenon pour le premier tour pour "changer de maire". Au second tour, l'objectif a changé, selon elle, et il s'agit de tout faire pour siéger au conseil municipal. Femme de diacre et elle-même responsable d'une des paroisses de la septième circonscription de la capitale, elle appelle, sans complexe dans sa vidéo, les cinq paroisses, les comités de jeunes, le comité des femmes, les écoles du dimanche, ou encore les pasteurs à voter pour son nouveau mentor, Tauhiti Nena.