​Municipales : Ces bureaux de vote qui fermeront tardivement dimanche

Tahiti, le 22 juin 2020 – Les bureaux de vote seront ouverts dimanche de 8 à 18 heures pour le second tour des municipales, à l'exception de neuf communes de Polynésie française qui fermeront à 19 ou 20 heures.



A l’occasion du deuxième tour des élections municipales, qui aura lieu ce dimanche 28 juin, les électeurs des 137 bureaux de vote des 26 communes de Polynésie française concernées, seront accueillis de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote de neuf communes. Les bureaux des communes de Arue, Mahina, Moorea, Papara, Papeete et Uturoa fermeront à 19 heures. Et ceux de Paea, Taiarapu Est et Taiarapu Ouest fermeront à 20 heures. Par ailleurs, le haut-commissariat a rappelé lundi les modalités de vote le jour du scrutin. Les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants doivent présenter un titre d'identité, quand les électeurs des communes de moins de 1 000 habitants peuvent simplement voter s'ils sont inscrits sur les listes électorales et peuvent être identifiés par le président du bureau de vote.