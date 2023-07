​Mourareau et Marcel Melthérorong lauréats des résidences d'écriture 2023

Les résidences d'écriture sont un véritable tremplin pour les auteurs en herbe. Elles leur permettent de bénéficier pendant deux mois d'une résidence dans une ou deux îles de Polynésie française pour se consacrer entièrement à leur projet d'écriture. L'occasion aussi pour eux de participer à des rencontres et d'échanger sur le métier d'écrivain avec les scolaires, notamment pour peut-être susciter des vocations.



Deux comités de sélection distincts ont été mis en place pour l'étude des candidatures : un pour la résidence dédiée à un auteur ou une autrice de Polynésie, et l'autre pour celle dédiée à un auteur ou une autrice du Pacifique. On retrouve dans ces comités des noms bien connus en Polynésie comme Titaua Peu ou Chantal Spitz, respectivement lauréates de la première et deuxième édition en 2021 et 2022.



Pour cette troisième année, c'est un jeune homme de 32 ans, Mourareau, qui a été choisi par le comité comme lauréat de la résidence d'écriture polynésienne. Quant à la résidence d'écriture océanienne, c'est un auteur né en Nouvelle-Calédonie, de famille vanuataise émigrée, qui a convaincu le jury : Marcel Melthérorong. Les deux comités ont longuement débattu autour des projets présentés qui étaient pour la plupart pertinents et audacieux.



