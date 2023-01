​Moorea veut devenir “un vrai pilote de production et de gestion de l’électricité pour la Polynésie”

Tahiti le 2 janvier 2023 – Avec la reprise en régie du service de l’électricité, Moorea entend devenir “une référence pour le développement des réseaux insulaires à l’échelle internationale” avec un projet de centrale hybride à Maiao, ou encore la mise en place de “centrales solaires au sol massive (…) qui représenteront 50% de la totalité de la puissance installée à Moorea et plus de 80% de la production d’électricité” à l’horizon 2030.



La commune Moorea-Maiao a repris en main depuis ce dimanche 1er janvier 2023 la production et la distribution de l’énergie électrique au travers de l’Epic Te ito rau no Moorea-Maiao. “C’est une date symbolique, une date historique” a déclaré le maire Evans Haumani devant la trentaine de convives présentes. Il a d’ailleurs rendu hommage à John Teariki et son conseil municipal pour avoir mis en place, il y a 20 ans, Aimeo Nui, syndicat mixte chargé de l’électrification de l’île sœur et également d’avoir mis en place le réseau électrique souterrain. Vingt ans après, la commune reprend en charge la production et la distribution de l’électricité à Moorea après l’avoir confiée à Electra puis à EDT.



“Une référence pour le développement des réseaux insulaires”



“Nous y sommes”. C’est par ces quelques mots que le directeur général de l’Epic Te ito rau no Moorea-Maiao Lionel Lafage a commencé son discours. Il a ensuite affirmé que lui et son équipe sont “très fiers de lancer les activités opérationnelles et de garantir (…) une gestion sécurisée et optimisée de l’énergie pour l’ensemble des administrés et abonnés”. Selon lui “des systèmes performants et innovants” ont été développés grâce à des partenaires techniques et financiers. Et il a assuré que ces équipements vont permettre d’être “plus rapides que la société ne l’était auparavant”.



Lionel Lafage a également affirmé que le but principal de l’Epic Te ito rau no Moorea-Maiao dans le long terme et “qui n’a jamais été fait en Polynésie” est la mise en place d’une centrale hybride à Maiao, ou encore la mise en place de “centrales solaires au sol massive (…) qui représenteront 50% de la totalité de la puissance installée à Moorea et plus de 80% de la production d’électricité”, et ce à l’horizon 2030. Il a pour ambition que Moorea-Maiao devienne “un vrai pilote de production et de gestion de l’électricité pour l’ensemble de la Polynésie mais aussi une référence pour le développement des réseaux insulaires à l’échelle internationale”.

Il a rappelé, une énième fois, que le délégataire EDT n‘a pas souhaité répondre à l’appel d’offres pour la mise en concurrence relatif au renouvellement de la délégation de service public. Et qu’à ce moment-là, une réflexion a été engagée au niveau de la commune pour reprendre cette délégation en régie pour que “les Polynésiens se réapproprient la gestion de l’énergie et l’utilisation des infrastructures et outils, et obtenir une transparence totale du fonctionnement de la régie envisagée”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 2 Janvier 2023 à 14:41 | Lu 205 fois