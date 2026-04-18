

​Moorea veut consulter sa population sur Temae… et le lycée

Tahiti, le 27 avril 2026 - À la suite des annonces récentes évoquant l’organisation d’une consultation populaire sur l’avenir du site de Temae, la commune de Moorea-Maiao a confirmé son accord de principe, tout en proposant d’en élargir le périmètre à un second sujet majeur : la construction d’un lycée général sur l’île, explique un communiqué de la commune envoyé lundi aux rédactions.





Dans un courrier adressé au président de la Polynésie française le 23 avril dernier, le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, a acté sa volonté d’associer la population aux décisions structurantes de la commune. “Le dossier de Temae dure depuis plusieurs années et suscite des attentes fortes et parfois divergentes. À un moment donné, il est nécessaire de donner la parole à la population”, explique le tāvana dans un communiqué transmis aux rédactions ce lundi.



Mais pour la commune, il ne s’agit pas de limiter cette démarche à un seul projet. “Nous proposons une approche globale. Le devenir de Temae est un sujet important, mais la question du lycée à Moorea l’est tout autant pour l’avenir de notre jeunesse et de nos familles”, précise le maire.



Aujourd’hui, de nombreux élèves de Moorea sont contraints de poursuivre leur scolarité à Tahiti, avec les difficultés que cela implique en termes de transport, de coût et d’organisation familiale. La création d’un lycée sur l’île est ainsi perçue comme un enjeu majeur d’égalité des chances et de développement. En élargissant la consultation à ces deux thématiques, la commune souhaite éviter une approche fragmentée des grands projets et inscrire la démarche dans une vision cohérente du développement de Moorea-Maiao.



Le maire indique avoir officiellement transmis cette proposition au président du Pays, appelant désormais à la mise en place du groupe de travail annoncé afin de définir les modalités concrètes d’organisation de cette consultation.



“Il ne s’agit pas seulement d’organiser un vote, mais de construire une démarche sérieuse, transparente et compréhensible par tous”, insiste-t-il.



Si le calendrier évoqué dans les récentes déclarations fait état d’un délai de six mois, la commune rappelle que la réussite de la consultation reposera avant tout sur la qualité de sa préparation et sur l’information délivrée à la population.



Sans se positionner de manière tranchée à ce stade sur les orientations à retenir, le tāvana défend une ligne d’équilibre : concilier développement économique, préservation de l’environnement et accès au littoral pour tous.



Au-delà des enjeux techniques et politiques, la commune entend replacer les habitants au cœur du processus décisionnel.



“Ces projets engagent l’avenir de Moorea pour les prochaines décennies. Il est essentiel que la population puisse s’exprimer”, conclut le maire.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 27 Avril 2026 à 18:38 | Lu 588 fois



