​Moorea commémore le crash du 9 août 2007

Tahiti, le 5 août 2025 - La commune de Moorea-Maiao organise ce samedi 9 août 2025 à 7h30 une cérémonie pour la commémoration le 18e anniversaire du crash d'Air Moorea.



Cet accident avait coûté la vie à 20 personnes, le 9 août 2007. La tragédie qui était survenue au large de l'aérodrome de Temae quelques minutes après le décollage du Twin otter de la compagnie Air Moorea, reste la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Polynésie française.



Ce samedi, le rassemblement en hommage aura lieu devant la stèle commémorative de To'atea à Temae, sur le lieu surplombant la zone du crash. Elle se tiendra en présence des élus municipaux, des familles des victimes et des autorités territoriales.



La cérémonie prévoit un dépôt de gerbe, des discours officiels, un moment de recueillement collectif, un temps pour les témoignages des familles et des proches des victimes et une bénédiction religieuse.