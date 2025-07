​Moins d’écrans, plus de romans

Tahiti, le 30 juillet 2025 – À Taravao, l’école Ohi Tei Tei ouvre ses portes à ses élèves du 17 juillet au 8 août, dans le cadre de l’opération nationale “Cet été, je lis”. En partenariat avec la DGEE et la commune de Taiarapu-Est, les familles peuvent emprunter des ouvrages du CP au CM2 pour continuer à lire pendant les vacances.





“Petits et grands, cet été, on lit ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la plage, à l’ombre ou dans son lit. Pour s’occuper et s’évader, pour s’amuser, découvrir, rêver.” C’est l’appel lancé par le ministère de l’Éducation nationale. Objectif : encourager les jeunes à troquer les écrans contre des romans en leur mettant des livres à disposition pendant les vacances de juillet-août.



Cette initiative a été adaptée au contexte local par la direction de l’école élémentaire Ohi Tei Tei de Taravao, en partenariat avec la Direction de l'éducation et des enseignements (DGEE) et la commune de Taiarapu-Est. En charge du grand nettoyage des classes, trois agents en contrat Projet d’insertion par l’activité communautaire (PIAC) et Stage d’insertion pour les travailleurs handicapés (SITH) se relaient au stand installé à l’entrée de l’établissement, accessible du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30. Les élèves ont le choix entre des dizaines d’ouvrages en français et en tahitien, triés par niveau du CP au CM2. Ils peuvent emprunter trois livres à la fois et revenir les échanger aussi souvent que nécessaire. Avec quelques passages par jour, l’initiative se poursuit timidement, mais elle a le mérite d’exister quand on connaît les difficultés d’accès aux livres à la Presqu’île.



“Développer et diversifier le langage, renforcer les capacités de concentration et d’attention”, voici quelques-uns des nombreux atouts de la lecture. Retrouvez des conseils pour favoriser la lecture auprès des enfants, ainsi que

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 30 Juillet 2025 à 17:37 | Lu 189 fois