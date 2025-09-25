

​Moetai Brotherson rencontre les Tahitiens installés à New York

Tahiti, le 10 octobre 2025 – De passage à New York la semaine dernière, le président Moetai Brotherson a rencontré les “Tamarii NYC”, des Tahitiens installés dans la métropole américaine pour leurs études ou dans le cadre de leur parcours professionnel.



À la faveur de son passage à New York, où il a notamment participé à la réunion, mardi dernier, de la quatrième commission de l’ONU en charge des questions de décolonisation, le président Moetai Brotherson a pris du temps pour rencontrer la “poignée” de ressortissants tahitiens installés à New York, les “Tamarii NYC”. “Chacun a fait le choix de l’ailleurs, parfois pour quelques années d’études, parfois pour une vie professionnelle ou familiale, mais tous restent ancrés au Fenua. Leur parcours illustre la capacité des Polynésiens à s’adapter, à s’ouvrir au monde et à porter loin l’identité Mā’ohi, tout en demeurant profondément liés à leur culture et à leurs racines”, souligne un communiqué diffusé vendredi à propos de cette visite.



Ces échanges avec les “Tamarii NYC” ont permis au président de la Polynésie française d’écouter leurs parcours, leurs difficultés et leurs réussites, mais aussi leurs projets pour le Fenua et de leur témoigner la fierté et le soutien de tout le Pays.



“Parmi eux, souligne le communiqué de la présidence, des parcours riches et variés témoignent du dynamisme et de la créativité des Polynésiens : un étudiant en droit international, d’autres dans le marketing touristique, la mode et le stylisme, ou encore dans le domaine du bien-être, du spa et de la gastronomie. Ces profils divers reflètent la vitalité d’une communauté tahitienne capable de s’investir dans des secteurs très différents, tout en gardant une identité commune et fière.”



Dans une métropole aussi exigeante et compétitive que New York, ces Polynésiens démontrent que les enfants du Fenua savent aussi naviguer avec succès dans les plus grandes capitales du monde. Leur réussite est marquée par une touche polynésienne singulière qui, dans chacun de leurs métiers et de leurs engagements, les distingue et contribue à leur succès. Ils rappellent que même loin, l’esprit du Fenua continue de rayonner, et que la culture Mā’ohi reste une force qui unit, inspire et élève.

