​Moerani Lehartel quitte déjà la DTI


Tahiti le 11 février 2026. Encore une valse chez les chefs de service. Tout juste un an après avoir pris le lead à la Direction des talents et de l’innovation, fruit de la fusion entre la DGRH, la DMRA et la section rémunération de la DBF, Moerani Lehartel a posé sa demission. Celle-ci a été actée ce mercredi 11 février et sera effective en fin de semaine.

Moerani Lehartel avait été choisie à l’issue d’un appel à candidatures interne à l’administration du Pays, « pour ses compétences et son expérience dans le domaine des ressources humaines et de la modernisation des services publics », expliquait un communiqué du gouvernement l’année dernière. Elle occupait avant la DTI le poste de Directrice générale des ressources humaines.

Moerani Lehartel sera remplacée par Claude Panero, ancienne directrice de l’hôpital du Taaone, qui était jusqu’à présent secrétaire générale adjointe du gouvernement.
 
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 11 Février 2026 à 15:19 | Lu 1035 fois
           


