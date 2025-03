​Mission restauration du littoral à Tetiaroa

Tahiti, le 20 mars 2025 – Dix élèves du lycée agricole de Taravao ont participé à un projet de préservation de la biodiversité sur l’atoll de Tetiaroa. Cette approche culturelle et scientifique collective s’est concrétisée par une action de restauration du littoral.





Pendant cinq jours, du lundi 3 au vendredi 7 mars, dix élèves de seconde professionnelle Nature jardin paysage forêt (NJPF) du lycée John-Doom et leurs encadrants ont mis le cap sur Tetiaroa dans le cadre d’un projet de préservation de la biodiversité, via la restauration écologique du littoral. Financée avec le soutien du ministère de l’Agriculture et des familles, cette “classe délocalisée” a été menée en partenariat avec la Tetiaroa Society, la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape) et le consortium Fa’atura te Tahatai, dont fait partie l’association Te mana o te moana.



Hébergés sous des tentes et régalés par la cantine du personnel de l’hôtel The Brando, les élèves ont été sensibilisés à la protection d’un écosystème fragile. Les journées étaient bien remplies. “On a commencé par des partages culturels avec une cérémonie, et un historique des sites et de toutes les légendes associées en français et en tahitien par Hinano Murphy et les membres de la Tetiaroa Society, qui ont été formidables”, confie Valérie Tchung, professeure de sciences et techniques de l’aménagement des milieux naturels.



De la théorie à la pratique

Après l’identification et l’inventaire des plantes indigènes et de leurs usages sur les motu Onetahi et Honuea, les élèves ont réalisé des plantations sur des sites dédiés à la restauration, dans une démarche de prévention face aux changements climatiques, de façon à maintenir l’habitat naturel des oiseaux et des tortues. “Ils étaient fiers de leurs plantations, effectuées selon une méthodologie précise. On a rempli tous nos objectifs grâce à la cohésion, la complémentarité et la générosité de tous les acteurs impliqués. Les élèves ont pu passer de la théorie à la pratique, ce qui est très important pour cette formation professionnelle. Ils ont œuvré pour leur pays, et ça leur parle vraiment”, se réjouit l’enseignante, soutenue par la direction.



Ce séjour a également été l’occasion de découvrir le fonctionnement de l’écostation autonome de l’hôtel, qui met en œuvre des technologies innovantes pour réduire l’impact sur l’environnement, sans oublier la station de recherche.



Le mot de la fin va à Wahid Tairapa et Raudaunoa Tepuaro, futurs élèves de la filière Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF) : “C’est une action importante pour la biodiversité marine et terrestre. On a découvert Tetiaroa : c’est magnifique et préservé, on serait bien restés ! On espère pouvoir y retourner l’année prochaine pour le suivi.”



