

​Miss Tahiti : les candidates signent un gala haute couture

Tahiti, le 31 mai 2026 - Qui sera la prochaine Miss Tahiti ? Cette question était dans tous les esprits lors du traditionnel gala, vendredi soir, où les dix candidates ont rivalisé de talent et de beauté dans un esprit “Fashion Show”. Une soirée de répétition qui permet aux jeunes femmes de s’affirmer, voire de se démarquer avec une place dans le Top 4 à la clé pour l’une d’entre elles. Avant l’élection du vendredi 26 juin à la mairie de Pirae, deux autres étapes attendent les prétendantes à la couronne, loin des défilés avec le test de culture générale et le grand oral.





Qui sera la prochaine Miss Tahiti ? Cette question était dans tous les esprits ce vendredi lors de la soirée de gala, où les dix candidates ont rivalisé de talent et de beauté dans les jardins du motu de l’InterContinental Tahiti. Sur place, 650 spectateurs attablés étaient venus découvrir les jeunes femmes ou soutenir leur favorite avec enthousiasme.



Après plusieurs semaines de travail, les prétendantes au titre sont apparues sur scène toutes vêtues de noir et de nacres pour leur premier passage, des silhouettes chics et modernes surmontées d’un large chapeau et sublimées par une chorégraphie énergique à laquelle se sont jointes les dauphines de l’édition 2025. Une belle entrée en matière pour ce “Fashion Show”, thème de la soirée présentée par le comédien et danseur Tuarii Tracqui et Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet.



Élégance et créativité

Puis décollage vers d’autres cieux avec des costumes revisités par des créateurs locaux autour des tissus emblématiques des uniformes de la compagnie Air Tahiti. Évasion garantie avec des hôtesses visiblement ravies de fouler le podium ! Trois créations ont été récompensées le soir-même.



Entre les prestations de talents locaux, la diffusion des portraits des candidates, un aperçu des coulisses et quelques souvenirs des éditions précédentes, les défilés se sont enchaînés. Et c’est sous l’angle de la culture que la troupe des dix jeunes femmes est remontée sur scène pour célébrer la beauté du ‘ori Tahiti.



Quatrième passage aussi redouté qu’attendu : le maillot de bain. Défi relevé haut la main par les purotu, qui ont plongé les spectateurs dans une ambiance French Riviera avec une couleur et une coupe attribuée à chacune.



La pression retombée, le micro a été tendu aux lauréates de 2025 : “profiter pleinement”, “laisser son empreinte”, “rester soi-même” et “saisir toutes les opportunités”, voici les quelques conseils partagés par Hilina’i Tamarii, Anaiva Calmajis et Tepoe Faua, passées par ces mêmes épreuves l’an dernier.



Après un passage sur scène pour quelques membres du public dans le cadre du concours de la plus belle tenue, place à la dernière prestation des candidates en tenues de soirée signées Alberto V, des robes d’antan “en rouge et noir” à la mode espagnole avec une touche locale.





​“Elles sont prêtes”

Au terme de cette soirée de gala aux multiples enjeux (lire interview ci-dessous), la directrice de la société Miss Tahiti, qui a tout suivi avec attention et émotion depuis la régie, affichait un large sourire. “Je suis vraiment fière de leur prestation. Elles ont toutes assuré ! J’ai été éblouie, parfois jusqu’à la chair de poule ou les larmes aux yeux. Je remercie du fond du cœur le comité Miss Tahiti et tous les bénévoles : le spectacle a été une vraie réussite”, nous a confié Leïana Faugerat. “Elles sont prêtes : rendez-vous dans un mois, le 26 juin, à la mairie de Pirae !”



Avant la grande soirée d’élection lors de laquelle Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025 et Miss France 2026, transmettra la couronne à la prochaine reine de beauté polynésienne, d’autres temps forts attendent les candidates qui seront également évaluées lors du test de culture générale et du grand oral.



​Leïana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti : “Une candidate dans le Top 4” “Elles se préparent depuis le mois de mars : répétitions, shootings photos, tournages, cours de maintien et de diction. Ça fait trois mois et on arrive au bout de cette préparation. Cette soirée de gala, on l’a mise en place il y a déjà 15 ans, parce qu’on s’est rendu compte que certaines candidates n’avaient jamais mis les pieds sur un podium et que le soir de l’élection, elles étaient un peu hésitantes et ça générait beaucoup de trac. L’idée, c’est de faire une soirée un peu plus intimiste, sans direct à la télé, pour avoir de l’expérience et un avant-goût de l’élection. Cette soirée compte énormément, parce qu’elle permet de classer directement une candidate dans le Top 4. Les 650 dîneurs ont tous un bulletin de vote remis à un huissier. Certaines favorites se démarquent et ça donne une tendance en plus des réseaux sociaux.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 31 Mai 2026 à 13:39 | Lu 380 fois



