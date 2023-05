​Mereana Reid Arbelot future députée

Tahiti, le 1er mai 2023 – Alors qu'elle souhaitait initialement refuser ce mandat, c'est finalement bien la suppléante de Moetai Brotherson, Mereana Reid Arbelot, qui remplacera le député de la troisième circonscription après son élection à la présidence du gouvernement dans deux semaines.



Après la victoire du Tavini aux territoriales, le candidat désigné par le parti, Moetai Brotherson, doit maintenant être élu à la présidence de la Polynésie française. Mais la loi sur le cumul des mandats lui interdit d'exercer à la fois ses fonctions de député et de président du Pays. Après sa démission, c'est la suppléante du député, Mereana Reid Arbelot, qui doit naturellement récupérer le mandat de Moetai Brotherson. Mais pendant la campagne, le député n'a jamais caché que cette perspective n'intéressait pas sa suppléante qui venait d'être nommée responsable au sein de l'aviation civile d'État. Des élections partielles étaient donc envisagées pour procéder au remplacement du député.



Revirement de situation lundi matin, puisqu'au lendemain de la victoire du Tavini, Moetai Brotherson a finalement annoncé que sa suppléante assumerait finalement ce mandat jusqu'à son terme. "C'est la surprise du chef. Mereana Reid Arbelot, ma suppléante, a accepté de prendre cette suppléance. Cela n'a pas été une décision facile, je voulais la remercier et lui rendre hommage. Mereana, c'est quelqu'un de consciencieux. Elle venait d'être nommée à un poste très important au sein de l'aviation civile d'Etat. Elle a beaucoup réfléchi, on en a discuté avec sa hiérarchie. On a discuté aussi avec sa famille. C'est important", a expliqué Moetai Brotherson. Ç'en est donc bien terminé des élections…