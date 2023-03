​Me Outin écope de 2 mois de sursis

Tahiti, le 7 mars 2023 – Le tribunal correctionnel a condamné mardi l'avocat inscrit au barreau de Papeete, Me Marc Outin, à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d'amende pour “injure publique en raison de la religion” et pour avoir divulgué les coordonnées d'une journaliste sur Facebook.



Cette affaire, qui avait provoqué de vives réactions et avait été largement relayée au-delà de la Polynésie française, avait éclaté le 2 septembre dernier lorsque l'avocat avait diffusé une vidéo sur son compte Facebook accessible au public. Dans ce petit film, Marc Outin s'était filmé dans un magasin d'électroménager du centre-ville de Papeete à côté d'un fumoir barbecue en faisant un lien avec les méthodes utilisées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour exterminer les personnes de confession juive.



Complot



Lors de son procès devant le tribunal correctionnel le 28 février dernier, Me Marc Outin avait choisi de ne pas être assisté par un avocat. A la barre, cet homme de 64 ans avait dénoncé une “plainte commandée par l'ambassade d'Israël en France” en expliquant que la vidéo diffusée sur son compte Facebook était en fait destinée à son fils avec lequel il entretient visiblement des relations très conflictuelles. Entendu sur la divulgation des coordonnées de l'une de nos consœurs de Tntv qui avait souhaité l'interviewer, Me Marc Outin avait expliqué au tribunal qu'il avait cru divulguer le numéro de la chaîne et non les coordonnées personnelles de la journaliste.



Au cours de l'audience, le président du tribunal avait rappelé que l'experte psychiatre qui s'était brièvement entretenu avec Marc Outin –qui avait refusé de se soumettre à l'examen– avait tout de même tenu à faire un rapport pour évoquer le “mauvais” état de santé général de l'intéressé et sa “fragilité” psychologique. Une fragilité qui avait également été évoquée par le procureur de la République qui a, lors de ses réquisitions, demandé de prendre l'état psychologique de l'avocat en compte. Deux mois de prison ainsi qu'une lourde amende avaient été finalement requis par le représentant du ministère public. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi le parquet sur la peine de prison mais il a fixé l'amende à 500 000 Fcfp. Me Marc Outin a dix jours pour faire appel de cette condamnation.