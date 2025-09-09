

​Matinée de prévention au travail à Taravao

Tahiti, le 24 septembre 2025 – La Direction du travail et la CPS animent trois matinées de la prévention à Tahiti et Moorea, ouvertes à tous types d’entreprises. Une équipe est intervenue ce mercredi à Taravao dans une démarche de sensibilisation, l’occasion de répondre aux interrogations des participants. En 2026, ce sera le retour des journées de la santé et de la sécurité au travail.





Depuis une dizaine d’années, les matinées de la prévention sont organisées en alternance avec les journées de la santé et de la sécurité au travail. Pour cette nouvelle édition, 70 personnes ont participé au premier rendez-vous organisé au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), le 10 septembre dernier. Après la zone urbaine, c’était au tour de la Presqu’île d’accueillir l’initiative ce mercredi au centre Teaputa de Taravao.



Par manque d’information ou d’intérêt, peu de participants avaient fait le déplacement. Ce type de rencontre concerne pourtant tous types d’entreprises, l’avantage étant de réunir en un même lieu plusieurs interlocuteurs de la Direction du travail et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) spécialisés dans la prévention, de même qu’un contrôleur en charge de la zone.

​“Certains secteurs sont plus exposés”

“Ce sont des formules qui sont mises en œuvre en lien avec nos missions, à savoir faire la promotion de la réglementation qui cadre la prévention des risques professionnels”, explique Vaiatua Manutahi, en tant que technicien préventeur à la Direction du travail. “Il s’agit de communiquer et de sensibiliser, mais aussi d’échanger aves les différents partenaires et acteurs selon les thématiques identifiées au préalable, en lien avec des accidents récurrents ou l’évolution des textes. Pour cette édition, nous ciblons les responsabilités du donneur d’ordres.”



La présentation et les questions qui en découlent sont complétées par la remise d’un kit autour de notions fondamentales en matière de prévention des risques chimiques et de l’exposition au plomb et à l’amiante, du port des équipements de protection individuelle, du rôle d’un maître d’ouvrage ou encore de la souffrance au travail. “Certains secteurs d’activité sont plus exposés aux risques d’accident, comme le BTP ou les agrégats avec des accidents graves par le passé, qui ont conduit à un décès l’année dernière”, rappelle l’intervenant.



Les publics visés sont les employeurs, les acteurs de la prévention des risques en entreprise et les délégués du personnel, mais aussi les salariés eux-mêmes. Délégué du personnel et syndical dans les assurances, Vincent Torea participe régulièrement à ces rencontres. “J’ai cette soif de connaissances au niveau des droits des salariés et de la législation en général, donc j’en profite pour me mettre à jour”, confie-t-il.



La troisième et dernière matinée de la prévention se tiendra à Moorea, le mercredi 15 octobre, de 8 à 11 heures, à l’amphithéâtre du Criobe. Les inscriptions se font gratuitement en ligne via un formulaire disponible sur la page Facebook “Ce sont des formules qui sont mises en œuvre en lien avec nos missions, à savoir faire la promotion de la réglementation qui cadre la prévention des risques professionnels”, explique Vaiatua Manutahi, en tant que technicien préventeur à la Direction du travail. “Il s’agit de communiquer et de sensibiliser, mais aussi d’échanger aves les différents partenaires et acteurs selon les thématiques identifiées au préalable, en lien avec des accidents récurrents ou l’évolution des textes. Pour cette édition, nous ciblons les responsabilités du donneur d’ordres.”La présentation et les questions qui en découlent sont complétées par la remise d’un kit autour de notions fondamentales en matière de prévention des risques chimiques et de l’exposition au plomb et à l’amiante, du port des équipements de protection individuelle, du rôle d’un maître d’ouvrage ou encore de la souffrance au travail. “Certains secteurs d’activité sont plus exposés aux risques d’accident, comme le BTP ou les agrégats avec des accidents graves par le passé, qui ont conduit à un décès l’année dernière”, rappelle l’intervenant.Les publics visés sont les employeurs, les acteurs de la prévention des risques en entreprise et les délégués du personnel, mais aussi les salariés eux-mêmes. Délégué du personnel et syndical dans les assurances, Vincent Torea participe régulièrement à ces rencontres. “J’ai cette soif de connaissances au niveau des droits des salariés et de la législation en général, donc j’en profite pour me mettre à jour”, confie-t-il.La troisième et dernière matinée de la prévention se tiendra à Moorea, le mercredi 15 octobre, de 8 à 11 heures, à l’amphithéâtre du Criobe. Les inscriptions se font gratuitement en ligne via un formulaire disponible sur la page Facebook CPS.PF . En 2026, d’autres thématiques d’actualité seront approfondies lors des journées de la santé et de la sécurité au travail.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 24 Septembre 2025 à 14:54 | Lu 541 fois



