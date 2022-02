​Marie-Laure Denis, directrice de cabinet du président

Tahiti, le 24 février 2022 – Comme attendu, la directrice du Budget et épouse du ministre de l'Économie, Marie-Laure Denis, a été nommée mercredi directrice de cabinet du président du Pays, Édouard Fritch, six mois après la disparition de son prédécesseur sur ce poste, Sylvestre Bodin.



Plus qu'une rumeur, c'est un nom qui circulait avec insistance dans les médias depuis plusieurs jours. La directrice du Budget, Marie-Laure Denis, a quitté ses fonctions mercredi pour prendre le poste de directrice de cabinet du président du Pays, Édouard Fritch. La nomination de la compagne du ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin, à ce poste avait fait parler d'elle ces derniers jours, en raison de la publication d'un arrêté rehaussant de 100 000 à 400 000 Fcfp le plafond des indemnités de sujétions spéciales pour ce poste. Une décision destinée à faciliter les négociations avec l'intéressée, indiquait-on alors à la présidence.



Lundi matin, le président du Pays Édouard Fritch avait néanmoins défendu cette décision, en l'expliquant par la "candidature locale" de sa future directrice de cabinet, dont le salaire de base serait en conséquence moins élevé que celui d'un fonctionnaire d'État détaché sur ce poste. Le président du Pays qui avait annoncé au contraire qu'en 2021 son gouvernement avait réalisé une "économie" de 120 millions de Fcfp sur l'enveloppe budgétaire de 800 millions allouée au cabinet de la présidence et aux cabinets ministériels. Une enveloppe budgétaire de toutes façons légalement plafonnée elle-même à 3% de la masse salariale de l'ensemble de l'administration du Pays… pour éviter les dérives.



Marie-Laure Denis remplace Bruno Peaucellier, qui assurait le poste de directeur de cabinet de la présidence par intérim depuis la disparition en août 2021 d'une des figures historiques de l'administration Fritch et compagnon de route de longue date du président du Pays et maire de Pirae : Sylvestre Bodin.