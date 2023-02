​Marcel Tuihani "votera Tapura"

Tahiti, le 6 février 2023 – Aperçu ce week-end à un meeting du Tapura à Paea, le récent démissionnaire du Ia ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch, Marcel Tuihani, annonce qu'il votera pour la liste du parti majoritaire aux territoriales.



Après avoir fait parler de lui lors de

Après avoir fait parler de lui lors de sa démission du Ia ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch un mois après sa création, l'ancien ministre et président de l'assemblée Marcel Tuihani n'est pas passé inaperçu ce week-end au meeting du Tapura à Paea. Couronné et assis au premier rang aux côtés de l'ancien député, Jean-Paul Tuaiva, Marcel Tuihani semble avoir trouvé le "point de chute" qu'il cherchait il y a quelques semaines pour œuvrer au "rassemblement des forces autonomistes" dans cette campagne. "C'est moi qui ai souhaité rencontrer Edouard Fritch", indique-t-il à Tahiti Infos. "On s'est salué, on a échangé des mots corrects", poursuit l'élu qui affirme qu'il ne souhaite pas figurer sur une quelconque liste. Liste de la majorité sortante qui apparait, de toutes façons, un peu trop chargée en concurrence pour l'ancien élu. "Est-ce que Marcel a demandé quelque chose ? Marcel n'a rien demandé", assure celui qui avait monté sa propre liste aux territoriales de 2018 (3,69%). Pour autant, Marcel Tuihani conclut en affirmant que si demain il y avait des élections, il "voterait Tapura". Ce qui ne tombe pas si mal, puisqu'il y a des élections en avril prochain…

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Lundi 6 Février 2023 à 17:54 | Lu 266 fois