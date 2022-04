​Marcel Tuihani : "Je m'attendais à un résultat plus élevé"

Tahiti, le 10 avril 2022 - Le représentant de Valérie Pécresse au fenua, Marcel Tuihani, reconnaît que le parti national qu'il représente penche vers un soutien à Emmanuel Macron au second tour.



Êtes-vous satisfait des résultats de Valérie Pécresse au fenua ?



"Je ne suis pas euphorique par rapport au résultat de Valérie Pécresse en Polynésie. Je m'attendais à un résultat plus élevé. Cela a manqué d'entrain, les idées posées étaient principalement limitées à l'immigration et l'islam et Zemmour est venu bouleverser les lignes (…). Valérie Pécresse n'a pas su tirer son épingle du jeu. Il faut aussi dire que le taux d'abstention est en croissance et s'il fallait désigner un vainqueur ce seraient les abstentionnistes et c'est dommage."



Valérie Pécresse appelle à Voter pour Macron au second tour. Et localement qu'allez-vous faire ?



"Elle a effectivement indiqué qu'elle allait voter pour Emmanuel Macron et qu'elle laissait à chacun le choix. Pour ma part, je ne vais pas entretenir un suspens inutile, la tendance chez Les Républicains, en grande majorité, est de soutenir Macron et je ne serai pas surpris que la décision aille dans ce sens. Ce qui m'importe c'est de savoir la position du parti national pour être respectueux vis-à-vis de cette décision. Mais il n'en demeure pas que mes ambitions politiques restent locales et il m'appartiendra de donner mon point de vue sur ce second tour à titre personnel".



