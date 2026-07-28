

​Manu Chao au Hoa Music Fest 2026

Tahiti, le 4 août 2026 - La Brasserie Hoa organise son édition 2026 du Hoa Music Fest Tahiti qui se déroulera le samedi 24 octobre, de 13 à 22 heures au parc Vairai à Punaauia, avec Manu Chao en tête d’affiche.





Lors d’une journée de concerts, la scène polynésienne et des artistes de renommée internationale seront présents au parc Vairai pour une nouvelle édition du Hoa Music Fest. Cette édition sera portée par Manu Chao, tête d'affiche du festival, mais aussi Pierpoljak, habitué des séjours au Fenua, ainsi que Julienne Magnevasoa qui ouvrira pour Manu Chao.



Les artistes polynésiens Pepena et Eto seront aussi de la partie, tout comme DJ Atomi.



Manu Chao est l'une des figures incontournables de la scène rock, reggae et world music. Fils de parents espagnols exilés, il fonde à la fin des années 1980 le mythique groupe Mano Negra, qui connaîtra un immense succès en Europe et en Amérique latine. Après la séparation du groupe, il entame une carrière solo couronnée de succès avec des albums devenus cultes comme Clandestino, Proxima Estacion Esperanza ou encore La Radiolina. Depuis 30 ans, Manu Chao rassemble des générations de fans grâce à une musique festive, métissée et engagée, mêlant rock, reggae, ska, salsa, cumbia et sonorités latino-américaines.



Juliette Magnevasoa, qui ouvrira pour Manu Chao, est une chanteuse, auteure, compositrice et guitariste franco-malgache. Elle s'impose comme l'une des nouvelles voix de la scène chanson-folk francophone. Après près de dix années au sein du duo Pauline & Juliette, elle poursuit une carrière solo remarquée, portée par une musique sensible où se mêlent chanson française, folk et influences malgaches.



Billeterie

Prévente : 5 000 francs

Sur place : 6 000 francs (dans la limite des places disponibles)

Billets à retirer à la Brasserie Hoa et à la boutique Nesian (Taravao et Papeete)

Billets en ligne sur

Interdit aux mineurs non accompagnés Prévente : 5 000 francsSur place : 6 000 francs (dans la limite des places disponibles)Billets à retirer à la Brasserie Hoa et à la boutique Nesian (Taravao et Papeete)Billets en ligne sur http://www.hoaevent.com/.../hoa-music-fest-2026.../register Interdit aux mineurs non accompagnés

le Mardi 4 Août 2026 à 18:51 | Lu 310 fois



