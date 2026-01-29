

​Manouche Lehartel et Miriama Bono, chevaliers de la Légion d’Honneur

Tahiti le 12 février 2026. Mercredi soir, le haut-commissaire de la République a remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Manouche Lehartel et Miriama Bono, à l’occasion du FIFO.



Deux femmes de culture, deux parcours d’engagement au service de la transmission, de la création et du lien social. Par leurs actions dans les domaines du patrimoine, de la danse, du cinéma documentaire et de la promotion des arts océaniens, elles contribuent depuis de nombreuses années à faire vivre une culture.



À travers cette haute distinction, la République reconnait des parcours exemplaires, portées par un profond attachement à la Polynésie française et à l’art qui rassemblent.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 12 Février 2026 à 06:41




