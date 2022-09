​Mangareva encore en panne d'électricité

Rikitea, le 7 septembre 2022 – Mangareva est de nouveau confrontée à des coupures de courant. Depuis ce week-end, les districts n'ont pas d'électricité et le village de Rikitea subit des coupures à répétition. La commune recherche actuellement l'origine de ces pannes et serait en attente de matériel.



Après un long épisode de pannes de courant qui se sont succédé de juin à août, les habitants de Mangareva sont de nouveau confrontés à des coupures d'électricité. Depuis ce week-end, ce sont les districts qui sont les plus touchés car ils n'ont plus du tout de courant. Le village de Rikitea, connaît lui, depuis trois jours, des coupures d'électricité à répétition avec des baisses de tension. La commune a commencé ses recherches au niveau du réseau électrique et a implanté plusieurs poteaux de remplacement. L'origine du problème semblerait être la même que lors des précédents épisodes mais sur un lieu différent. L'arrivée d'un câble est attendue prochainement par les services communaux en charge de l'électricité sur place.

Rédigé par Shana Boosie-Mu et Julie Barnac le Mercredi 7 Septembre 2022 à 13:05 | Lu 107 fois