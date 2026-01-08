

​Manatoa Luciani se pare d’or

Tahiti, le 14 janvier 2025 - Manatoa Luciani Renaud De la Faverie a remporté le week-end dernier la médaille d’or lors de la coupe régionale seniors aquitaine de judo.



Installé à Bordeaux désormais, le jeune homme, s’est imposé dans la catégorie des moins de 81 kilos pour la première fois de sa carrière, alors qu’il combattait jusqu’alors en moins de 73 kilos.



Entraîné par Guillaume Faure, l'entraîneur de Benjamin Gaba aux Jeux olympiques de Paris 2025, il espère avec ce résultat attirer les projecteurs sur lui et pouvoir venir défendre une médaille aux prochains Jeux du Pacifique qui se dérouleront à Tahiti en 2027.



Prochaine échéance pour le judoka polynésien, une compétition en 1ère division, cette fois-ci en catégorie inférieure (-73 kilos).



Avant cette victoire, Manatoa Luciani Renaud De la Faverie a déjà fait de nombreux podiums : 2e aux Mini-Jeux en 2025, champion de Polynésie seniors (-73 kilos) en 2025 et 2024, vainqueur du Winter USA Championship en 2023 ou encore vainqueur de l’Open d’Auckland.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 14 Janvier 2026 à 15:08 | Lu 185 fois



