​Louis Wane autorisé à racheter Tahiti Nui Travel

Tahiti, le 2 juin 2022 – L'autorité polynésienne de la concurrence a autorisé cette semaine l'homme d'affaires Louis Wane à racheter la plus importante agence réceptive polynésienne Tahiti Nui Travel.



L'Autorité polynésienne de la concurrence a publié jeudi le sens de sa décision du 31 mai autorisant la prise de contrôle exclusif du Groupe Tahiti Nui Travel par l'homme d'affaires Louis Wane. Le texte intégral de la décision sera rendu public dans les jours à venir, après suppression des éléments couverts par le secret des affaires qu'il pourrait contenir. La demande d'acquisition, déposée le 8 avril dernier auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence, porte sur "l’acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote et par là, du contrôle exclusif de la société Tahiti Nui Travel SA et de ses filiales par monsieur Louis Wane auprès de la société Lupesina Tahiti Investments SARL".



Propriété depuis 2016 de l'homme d'affaires Samoan Frédéric Grey, le groupe Tahiti Nui Travel -qui regroupe également Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Travel Tahiti ou encore Pacific Experience- est la plus importante agence réceptive locale et emploie près de 140 salariés. De son côté, Louis Wane est déjà propriétaire des Conrad et Méridien de Bora Bora, du Kia Ora de Rangiroa, du Sofitel de Moorea, des anciens Hilton à Tahiti et Maitai Dream à Fakarava, ou encore de l'agence réceptive Tahiti Islands Travel.