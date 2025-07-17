

​Lexus Tahiti Pro 2025 : “Les conditions sont énormes”

Tahiti, le 6 août 2025 - L’ouverture officielle de la Lexus Tahiti Pro 2025 était organisée hier, pointe Fare Mahora à Teahupo’o. Une cérémonie qui a réuni l’ensemble des surfeurs et surfeuses engagés dans la compétition pour un moment solennel rythmé de danses et chants traditionnels. Mais au-delà des festivités, les regards étaient tournés vers l’océan. Depuis quelques jours, le spot accueille une houle exceptionnelle. La compétition doit débuter dès jeudi 7 août, avec le premier tour catégorie hommes.



La Tahiti Pro Teahupo’o 2025 est officiellement ouverte ! Ce mercredi, officiels et surfeurs se sont donné rendez-vous à la Pointe Mahora pour une cérémonie placée sous le signe du partage et du respect. Un moment unique rythmé par les chants du Pupu Hīmene Tamarii Teahupo’o et les danses du groupe Teva i Tai, vainqueur du Heiva i Tahiti 2025. Les cinq Tahitiens qualifiés pour la compétition ont été accueillis avec ferveur par un public venu nombreux. De son côté Vahine Fierro, vainqueure de la Tahiti Pro 2024, se dit prête à en découdre : “C’est super d’être de retour ! Je suis très excitée à l’idée de remettre le lycra ici à Teahupo’o. Les conditions sont énormes, c’est le Teahupo’o qu’on aime : gros et puissant. D’ailleurs c’est tellement gros qu’aujourd’hui j’ai plutôt surfé à l’embouchure avec les jeunes. Mais c’était parfait, c’était un bon moment avec une bonne énergie.” Tout juste de retour de Huntington Beach, où les vagues étaient petites, Vahine Fierro s’est fixé un objectif bien précis au vu des conditions : “C’est énorme. J’espère juste prendre la vague de ma vie durant une de mes séries ! J’ai hâte !”



En effet, au-delà des festivités, les regards sont d’ores et déjà tournés vers l’océan. Depuis quelques jours, le spot accueille une houle exceptionnelle et celle-ci devrait tenir les jours à venir. En effet, les prévisions météorologiques parlent d’une houle de 2,5 à 3 mètres et d’une période de 15 secondes, soit du “très gros” en perspective. Une promesse qui pourrait bien faire de cette édition 2025 de la Tahiti Pro, un événement historique. Du côté de la Fédération tahitienne de surf, on se réjouit : “C’est pour ce genre de conditions que nous travaillons toute l’année. Nous voulons que les meilleurs surfeurs au monde puissent évoluer dans les meilleurs vagues du monde et Teahupo’o est l’endroit rêvé pour cela.” Pour autant, conscients des dangers que de telles conditions impliquent, les officiels soulignent que “tout sera fait pour assurer la sécurité des athlètes. La Water Patrol est aux aguets. Ce sont des professionnels et ils sont là à chaque houle pour garantir la sécurité de tous. Si le risque zéro n’existe pas, nous sommes tout de même convaincus qu’il est minime en leur présence. Merci d’ailleurs grâce à eux et à leur travail remarquable !”



Et toujours selon les officiels, la compétition devrait démarrer dès jeudi 7 août par le premier tour catégorie hommes. Le premier Tahitien à ouvrir le bal sera Kauli Vaast dans la série 2, où il sera opposé au Japonais Kanoa Igarashi et à l’Américain Jake Marshall. Puis dans la série 3, Mihimana Braye fera son entrée dans la compétition face au Sud-Africain Jordy Smith et à l’Américain Crosby Collapinto, tandis que dans la série 4 Teiva Tairoa devra se défaire du Brésilien Yago Dora et de l’Australien Joel Vaughan. Du côté des filles, si nous ne savons toujours pas quand leurs séries seront lancées, leur composition est néanmoins connue. La jeune Kelia Gallina sera dans la série 2, face à l’Australienne Molly Picklum et l’Américaine Lakey Peterson. Quant à Vahine Fierro, nous la retrouverons dans la série 3 face à la Hawaiienne Gabriela Bryan et l’Australienne Tyler Wright.



Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 6 Août 2025 à 20:06




