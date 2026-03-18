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​Levée du préavis de grève à l’hôpital de Taravao


Un protocole d’accord a été signé ce samedi soir (Crédit : archive).
Un protocole d’accord a été signé ce samedi soir (Crédit : archive).
Tahiti, le 11 avril 2026 – Il n’y aura pas de grève à l’hôpital de Taravao lundi. Un protocole d’accord a été signé, entrainant la levée du préavis. “La grande majorité des points que nous sollicitions ont été acceptés”, nous a-t-on confirmé du coté syndical.
 

Après une première rencontre vendredi, suivie d’une seconde ce samedi soir en présence de la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, du ministre de la Santé, Cédric Mercadal, et des représentants de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) et O oe to oe rima, un protocole d’accord a été signé : le préavis de grève est donc levé à l’hôpital de Taravao.
 
“On est très satisfait des échanges. La grande majorité des points que nous sollicitions ont été acceptés. Il reste des petites choses à redéfinir, mais nous avons des engagements écrits. Les différentes instances du Pays s’engagent à répondre à nos revendications avec des délais sur certains points. On s’attend à des améliorations. On a ressenti un soutien réel du gouvernement et du président”, se réjouit l’un des membres du personnel ayant participé à la réunion.
 
Pour rappel, les principales revendications concernaient le manque de moyens humains et matériels, notamment aux urgences, pour répondre aux demandes croissantes de la population de la Presqu’île.
 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 11 Avril 2026 à 21:31 | Lu 350 fois
           


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