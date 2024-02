​Les vélos à assistance électrique chassés de la RDP

Tahiti le 21 février 2024. Dans la continuité de la réforme du code de la route de la Polynésie française relative aux nouvelles mobilités, et sur proposition du ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, le Conseil des ministres a procédé à l’actualisation des catégories de véhicules dont l’accès est interdit sur la route des Plaines (RDP).





L’accès à la RDP est désormais expressément interdit aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et aux vélomoteurs au regard de leurs caractéristiques techniques, tant au niveau du freinage que des équipements obligatoires, qui rendent impossible leur circulation sur cette route aux côtés des autres automobilistes circulant à des vitesses supérieures.



Cette actualisation a également permis d’introduire une dérogation pour la circulation des cyclomoteurs en provenance des lotissements Vaiopu et Sage. Ces derniers n’ayant pas la possibilité de rejoindre le carrefour giratoire de la Punaruu, ils étaient jusqu’alors contraints de circuler sur la RDP pour gagner la route de ceinture. Ces cyclomoteurs pourront désormais circuler sur la seule portion de route comprise entre les lotissements précités jusqu’au carrefour giratoire de Punavai.



Enfin, les limitations de vitesse appliquées sur la RDP ont été redéfinies, tendant à renforcer la sécurité des usagers de nos routes.